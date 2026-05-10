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一覺醒來脖子轉不動？ 中醫：「落枕」急救3招 這動作恐致二度傷害

記者廖靜清／台北即時報導
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近期天氣變化大，吹電風扇睡覺會讓頸部受寒導致肌肉痙攣，容易出現落枕。（本報資料照...
近期天氣變化大，吹電風扇睡覺會讓頸部受寒導致肌肉痙攣，容易出現落枕。（本報資料照片）

早上起床，發現脖子卡卡轉不動，主要是睡眠姿勢不好與使用不適合的枕頭，造成「落枕」。中醫師陳威震表示，這種頸部疼痛屬於急性頸椎關節周圍炎，是針傷科門診最常見的急症之一，除了睡姿不良或長期頸部勞損，夏天吹電風扇睡覺，也會讓頸部受寒導致肌肉痙攣，活動度受限。

許多人都有頭轉不動、一轉就痛的落枕經驗，中醫認為落枕主因包括衛氣不固、氣血瘀滯，導致頸部經絡阻滯。陳威震說，落枕急救建議採取「冰敷」減輕發炎，搭配「遠端取穴」緩解疼痛，只要處理得當，通常在3至5天內可自行緩解，千萬不要劇烈或強行扭轉脖子，降低再次拉傷風險。

落枕到底要冰敷還是熱敷？陳威震指出，記住「痛就冰敷，痠就熱敷」口訣。1至2天的急性期，表現以疼痛、腫脹為主，可選擇冰敷並包紮固定，降低發炎反應。等到急性疼痛緩解後，轉用熱敷、推拿、按摩等，熱敷能加強氣血循環，推拿及按摩則能放鬆肌肉。

另外，許多人習慣直接揉脖子痛點，陳威震提醒，這方式其實很危險，可能加重發炎。中醫治療強調「遠端取穴」，利用手背上的「落枕穴」，待中醫師下針後嘗試轉動脖子，疼痛通常瞬間減輕一半以上。而在肩頸緊繃處進行走罐或拔罐，將瘀血與寒氣吸出，也有助於緩解痙攣。

陳威震分享，在家也可進行穴道簡單按壓，除了落枕穴，後溪穴亦有舒緩肩頸肌肉酸痛的功效。

1.落枕穴

位置：在第二掌指關節與第三掌指關節的中間，往下約1公分。

操作：用手指按壓至產生酸脹感，同時緩慢左右擺動頭部，約10次，左右手可交換按壓，疼痛慢慢減緩，活動角度也變大。

2.後溪穴

位置：在手掌「感情線」尾端，即握拳時小指側最突起的地方。

操作：同樣透過手指按壓產生酸脹感，並讓頭上下緩慢擺動，約10次，疼痛減輕、活動角度增加。

陳威震提醒，搭配正確生活習慣與姿勢調整，通常能有效縮短恢復時間，若不適症狀持續且無法緩解，應盡快就醫診治，以免誤判肩頸痠痛原因。

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