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胸部腫塊是乳癌還是纖維囊腫？ 醫籲：注意7大變化

記者廖靜清／台北即時報導
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台灣女性發生率第一， 乳癌連兩年下探至30歲，醫師提醒，別等到疼痛才注意乳房變化...
台灣女性發生率第一， 乳癌連兩年下探至30歲，醫師提醒，別等到疼痛才注意乳房變化；示意圖。（123RF）

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，數據顯示罹癌人數不減反增，且有年輕化趨勢。根據聯安預防醫學機構健康管理中心的統計顯示，2025年女性癌症案例中近四成為乳癌，且連兩年最年輕個案皆不到30歲，面對癌症的威脅，每位女性都應該建立「分齡篩檢」的觀念。

聯安診所家醫科醫師陳采汎指出，乳房健康是許多女性在意卻容易忽略的問題，尤其是對乳房變化感到害怕、不知如何面對，或誤以為「過幾天就會好了」。乳房的變化確實深受荷爾蒙波動影響，包括生理期、懷孕哺乳以及更年期乳腺萎縮，若出現異常腫塊、持續疼痛、乳頭分泌物或外觀改變，都不應輕忽。

陳采汎表示，在臨床上最常見、也最容易讓女性誤會的乳房問題之一，就是「乳房纖維囊腫」。根據聯安預防醫學機構近三年、超過2萬筆乳房超音波檢查資料顯示，約43.7%的女性有乳房纖維囊腫，也就是幾乎每兩位接受檢查的女性，就有一人曾出現相關變化。

陳采汎說，乳房纖維囊腫屬於良性變化，與女性荷爾蒙波動有關，常隨月經周期出現乳房脹痛、顆粒感或腫脹感。許多女性一看到檢查報告寫著「囊腫」就聯想到乳癌，其實不必過度恐慌，只要依照醫師建議定期追蹤即可。

不過，陳采汎也提醒，女性平時仍應建立「乳房自我覺察」習慣，熟悉自己乳房平常的外觀與觸感，才能及早發現細微異常。例如洗澡時觸摸乳房、站在鏡子前觀察兩側是否對稱、是否出現皮膚凹陷或乳頭變化等，都有助於早期察覺問題。

除了自我觀察，建立防癌生活習慣也十分重要。陳采汎指出，根據美國國家癌症資訊網（NCCN）乳癌防治建議，民眾可從規律運動、控制體重、健康飲食與避免酒精四大方向著手。例如每周維持150至300分鐘中等強度運動、少吃加工食品與紅肉、維持正常BMI，都有助降低乳癌風險。

陳采汎建議，除了平時自我覺察，女性可依年齡與風險安排乳房超音波或3D乳房攝影檢查。尤其台灣女性乳房組織較緻密，年輕女性以乳房超音波作為輔助檢查，有助提高早期發現率。根據國健署資料，我國乳癌發生年齡較歐美年輕約10歲，高峰約落在45歲至64歲，當乳癌發生年齡持續下探，更要及早定期篩檢。

乳房異常變化七大警訊

1.新發現且持續存在的腫塊或硬塊，無論是否疼痛。

2.乳房皮膚的新出現變化，例如凹陷、皺褶、增厚、紅腫、脫皮脫屑、橙皮紋等。

3.兩側乳房形狀或尺寸新出現的明顯不對稱變化。

4.乳頭出現新發生的凹陷、變平，外觀不對稱地改變，或乳頭乳暈範圍出現皮膚潰瘍或糜爛。

5.單側乳頭出現血液狀或清澈狀的分泌物。

6.固定範圍且持續性的疼痛，不隨經期周期改變。

7.腋窩出現新的腫塊或硬塊，無論是否疼痛。

癌症 乳癌

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