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酒精也殺不死 醫揭「洗手關鍵5時機」 防病毒、降傳播風險

記者廖靜清／台北即時報導
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醫師提醒，民眾應正確洗手，避免腸病毒、諾羅病毒、流感、新冠病毒感染。（本報資料照...
醫師提醒，民眾應正確洗手，避免腸病毒、諾羅病毒、流感、新冠病毒感染。（本報資料照片）

勤洗手是預防病毒傳染最有效的方法，世界衛生組織訂定每年5月5日為「世界手部衛生日」，今年主題為「行動守護生命」（Action saves lives）。在抗生素抗藥性問題日益嚴峻之際，國泰醫院舉辦手部衛生宣導相關系列活動，強調看似簡單的「洗手」，其實是防止感染、守護生命最直接的行動之一。

國泰醫院院長簡志誠指出，醫療照護相關感染（Healthcare-associated infections，HAIs）每天都在全球醫療體系中發生，不僅增加病患死亡風險，也讓醫療成本與照護負擔持續攀升。尤其隨著抗生素抗藥性（AMR）問題惡化，一旦感染發生，治療難度與風險都將大幅提高。

簡志誠表示，透過正確的手部衛生能有效阻斷病原傳播，守護醫療安全，亦是感染管制中最重要的環節。根據世界衛生組織提出的洗手五時機，包括「接觸病人前」、「執行無菌操作前」、「暴露體液風險後」、「接觸病人後」以及「接觸病人周遭環境後」，都是醫護人員必須落實洗手的關鍵時刻。

「即使已經戴上手套，只要接觸血液或體液後，仍應立即清潔雙手，避免細菌傳播。」簡志誠強調，除了醫療場域，日常生活中的洗手時機同樣重要。尤其是吃東西前、如廁後、擤鼻涕後、接觸孩童前後，以及就醫前後等情境，都應養成洗手習慣，才能有效降低病菌傳播風險。

國泰醫院多年來持續推動院內感染控制與手部衛生教育，透過設置完善洗手設備、定期教育訓練與稽核制度，提升醫護人員的遵從率與正確性。國泰醫院內科部副部主任暨感染科醫師陳立羣指出，目前院內抗藥性細菌比例已低於全國醫學中心平均，顯示落實手部衛生確實能帶來實質成效。

為響應今年世界手部衛生日，國泰醫院舉辦系列宣導活動，包括衛教講座與互動式遊戲，透過寓教於樂方式，讓民眾理解正確洗手的重要性。例如設計「洗手時機選一選」等活動，幫助民眾在生活中建立正確觀念，將洗手從被動行為轉化為主動習慣。

陳立羣提醒，手部衛生不應只是單一活動或短期宣導，特別是在後疫情時代，民眾對於防疫的警覺雖逐漸下降，但病毒與細菌威脅並未消失，反而因抗藥性問題更加複雜。而醫療環境的安全並非僅靠醫護人員維護，病人與照顧者同樣扮演關鍵角色，從進入醫院即落實手部清潔，保護自己也能降低交叉感染風險。

響應世界手部衛生日，國泰醫院舉辦相關活動，國泰醫院院長簡志誠（左4）提醒民眾日常...
響應世界手部衛生日，國泰醫院舉辦相關活動，國泰醫院院長簡志誠（左4）提醒民眾日常重視洗手的重要。（圖片提供／國泰醫院）

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