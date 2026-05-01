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憂尿失禁不敢出門 醫揭女性漏尿有6成以上是這問題

記者翁唯真／台北即時報導
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專家表示，女性尿失禁有常見4大原因。（振興醫院提供）
專家表示，女性尿失禁有常見4大原因。（振興醫院提供）

母親節即將來臨，不過有許多媽媽抗拒外出，因不便如廁尿失禁恐來不及。專家表示，骨盆底肌的機能維護都是每一位女性的必修課，建議女性應養成每日練習「凱格爾運動」的習慣，訓練肌群。

據統計50歲以上女性約3成有漏尿困擾，60歲以上更高達4成，是許多年長婦女「關不住」的心酸事。

小美（化名）生產後出現了漏尿跡象，隨著孩子成長，情況愈發嚴重。全家出遊時，她甚至不敢牽起跑跳的兒子，因為只要稍微出力拉一下孩子的手，尿液就會不自主地滲出，因此遭到婆婆誤解她懶散、不顧孩子，連丈夫也不諒解她。

台灣振興醫院婦產部主治醫師余堅忍表示，小美的案例正是婦女最常見的漏尿型態，即「用力型尿失禁」，約占婦女漏尿問題的6成。

當患者咳嗽、大笑、跑步或提重物時，只要腹部一用力，小便就會不受控地流出。漏尿量因人而異，許多患者為了掩飾異味或避免尷尬，隨時使用護墊，甚至因此恐懼社交、拒絕遠遊。有時因感冒咳嗽而頻繁漏尿，更是造成災難級別的心理壓力。

余堅忍說，臨床診斷時，醫師會先透過骨盆腔內診與超音波檢查，排除骨盆腔是否有腫瘤壓迫膀胱。必要時進一步安排「尿流動力學檢查」，以確認漏尿的原因是膀胱問題還是尿道問題，另輔以尿液檢查排除發炎狀況，並測量排尿後的殘餘尿量。此外，建議患者記錄連續2天的「小便日記」，根據排尿時間與尿量，幫助醫護人員掌握患者的飲食習慣與排尿狀態。

余堅忍表示，用力型尿失禁的治療方式視病症程度區分，症狀較輕微的患者可以優先考慮口服藥物，或是接受陰道雷射治療，幫助陰道上皮拉緊及收縮。若漏尿狀況已達到中重度，則可選擇「尿道黏膜下填充注射手術」或「尿道吊帶微創手術」，以強化尿道的支撐，減少漏尿發生。

不過手術後的居家照護極為重要，余堅忍說，在接受尿道吊帶微創手術後，患者小便時務必自然放鬆，避免腹部持續用力，造成尿道壓力過大，反而排尿不順。

除了用力型，臨床上還有幾種常見的尿失禁型態。首先是「尿急型尿失禁」，這類患者常伴隨強烈的急迫感，往往還沒走到廁所，尿液就已流出，嚴重的患者甚至感覺自己「離不開馬桶」，對生活品質影響極大。

其次是「溢出型尿失禁」，這多半是因為膀胱無力或尿道阻塞，導致尿液在膀胱積存過多而自然溢出，常見於骨盆腔手術後的後遺症。最後則是同時合併「用力型」漏尿與「尿急型」漏尿，建議採取藥物控制膀胱逼尿肌的過度收縮，並合併施行尿道黏膜下填充手術與尿道吊帶手術。

無論是否接受手術，骨盆底肌的機能維護重要，余堅忍建議女性應養成每日練習「凱格爾運動」的習慣，透過有意識的收縮與放鬆，強化骨盆底肌肉。此外，經醫師評估後補充雌激素，及養成良好的排便習慣、杜絕便秘，都能有效減輕骨盆底負擔。

余堅忍建議大部分的尿失禁都是可以被妥善治療的，建議及早諮詢專科醫師，安排檢查並積極接受治療，才能找回生活品質與樂趣。

專家建議女性都應該練習凱格爾運動，訓練肌群。（振興醫院提供）
專家建議女性都應該練習凱格爾運動，訓練肌群。（振興醫院提供）

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