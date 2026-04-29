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常常喝珍奶…恐害兒少「健康胖」 醫：30歲前罹糖尿病風險高18倍

記者林琮恩／台北即時報導
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台灣人愛喝手搖飲已成日常，許多飲料含糖超標，嗜糖也成了肥胖、糖尿病及代謝症候群的...
台灣人愛喝手搖飲已成日常，許多飲料含糖超標，嗜糖也成了肥胖、糖尿病及代謝症候群的主因。示意圖。（AI生成）

4月30日為「國際珍奶日」，許多民眾將珍奶視為每天必喝的國民飲料，不過，兒童內分泌科醫師王律婷說，偶爾喝一杯珍奶無傷大雅，但若兒少長期、習慣性攝取含糖飲料，讓身體暴露高堂環境中，恐有健康疑慮，即使兒童時期出現「健康胖」，即體重過重，但生理檢查數值正常，在30歲前罹患第二型糖尿病的風險，仍高達18倍之多，「健康危機只是延後出現」。

許多家長覺得孩子「肉肉的」是正常現象，若再加上抽血檢查數值一切正常，便可能認定為暫時狀況，甚至是為日後「抽高」快速長高做準備。

不過，王律婷說，一項發表於國際期刊《JAMA Pediatrics》大型研究分析，兒童時間出現「代謝健康肥胖」，即「健康胖」的孩童，到成年後30歲前，出現第二型糖尿病風險高出一般人18倍、高血壓罹病發現高3倍，高血脂風險高6倍。

王律婷說，兒少判斷體位不能只看「變胖多少公斤」，而是要把孩子的身體質量指數（BMI＿和同年齡、同性別的孩子相比，看落在什麼位置，一般來說，BMI第85到未滿第95百分位屬於過重，第95百分位以上屬於肥胖，建議家長至少每年規律為兒少測量一次身高和體重，並追蹤BMI百分位的變化，且若體重一旦偏離正常範圍，不需等到檢查出現紅字才處理。

兒少飲食應減少精製糖與加工食品，建立規律三餐，並增加日常活動量，幫助體位回到健康區間。避免讓含糖飲料變成日常。王律婷建議，兒少補水應以白開水為主，若不愛喝水，可偶爾以無糖氣泡水或水果調味水替代，降低對甜味的依賴。此外，應避免孩子自行參考網路資訊，以節食或極端方式減重，以免影響發育與荷爾蒙。

王律婷提醒，孩子的飲食習慣多半來自家庭，若家長習慣手搖飲、炸物，卻要求孩子節制甜食與含糖飲料，通常難以長期落實，甚至容易引發反彈，健康習慣需要全家一起建立，若發現孩子體重持續上升、生長曲線明顯偏移，或對飲食與體態已有疑慮，建議及早就醫，尋求專業醫師與營養師等專業評估。

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