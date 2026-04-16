我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10個月沒回家 美航艦「福特號」部署295天 破越戰後最長紀錄

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施 重建恐耗580億美元 這2國最傷

臉紅不是害羞…8成患者生活受影響 醫籲「干」字型泛紅快做這件事

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林口長庚紀念醫院皮膚科醫師王芳穎指出，玫瑰斑為多重因子所致的慢性發炎性皮膚疾病。...
林口長庚紀念醫院皮膚科醫師王芳穎指出，玫瑰斑為多重因子所致的慢性發炎性皮膚疾病。（記者廖靜清／攝影）

臉部泛紅，多數人直覺是害羞、過敏或短暫刺激，但醫師提醒，若臉部紅腫反覆發作、久未改善，可能是「玫瑰斑」警訊。響應「2026國際玫瑰斑月」，台灣青春痘暨玫瑰斑協會公布最新調查指出，高達8成患者坦言臉紅已影響日常生活，卻仍有不少人延誤就醫，錯失早期控制時機。

協會針對1000名民眾進行「臉紅認知與經驗調查」，約3成受訪者曾出現臉紅反覆發作情形，4成困擾超過半年，顯示臉紅並非短暫現象，而是長期且具干擾性的症狀。泛紅部位以雙頰最為常見，占近8成，亦有不少人出現在鼻子、額頭與下巴，超過8成患者表示，臉紅已對外觀、自信與社交活動造成影響。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，玫瑰斑屬於慢性發炎性皮膚疾病，常被誤認為單純敏感肌或過敏反應，導致患者反覆嘗試保養品或自行處理，卻未對症下藥。他強調，玫瑰斑治療需以長期管理為目標，除醫療介入外，也須搭配日常保養與誘發因子的辨識，才能有效降低復發風險。

臨床上，玫瑰斑成因複雜，好發於30至50歲女性，涉及神經血管調控異常、免疫系統失衡與皮膚屏障功能受損等多重因素。林口長庚紀念醫院皮膚科醫師王芳穎指出，近年研究發現，皮膚蠕形蟎蟲（Demodex）密度增加與微生物失衡，可能是誘發或加重病情的重要因素之一。透過蟎蟲檢測，有助進一步評估病因，並制定更精準的治療策略。

在治療方式上，醫師通常依患者症狀與嚴重度進行個別化調整，包括外用或口服抗發炎藥物；若血管擴張明顯或紅斑持續，則可能合併光電治療，甚至使用肉毒桿菌素改善症狀。此外，日常保養同樣關鍵，包括使用溫和清潔產品、加強保濕與防曬，並避免過熱環境、辛辣飲食及情緒壓力等誘發因子。

「神經性玫瑰斑」被視為臨床上最具挑戰的類型之一，邱品齊表示，該類型不僅影響皮膚，還與神經系統與心理狀態密切相關，約半數患者可能合併焦慮、失眠、憂鬱或自律神經失調等，甚至出現皮膚灼熱、刺痛等不適。目前治療仍缺乏明確共識，對醫師與患者皆是一大挑戰，但已有部分進階療法可望改善症狀。

臨床經驗顯示，誤診與延誤治療情形並不少見。30歲林小姐分享，6年前開始出現臉部紅腫與脫屑症狀，遇到日曬或壓力即反覆發作，甚至在工作場合因臉部泛紅被誤認為飲酒，造成心理壓力。初期被診斷為異位性皮膚炎，歷經多次治療仍未改善，直到後來確診為玫瑰斑，持續調整治療與規律追蹤，病情才逐漸穩定。

邱品齊提醒，臉紅若持續3個月以上、反覆發作或伴隨丘疹、膿皰等症狀，應提高警覺，盡早至皮膚科評估。玫瑰斑雖難以完全根治，但透過正確治療與長期管理，多數患者仍可有效控制病情，避免惡化與心理負擔。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，玫瑰斑的原因主要與遺傳、免疫系統失調、血...
台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，玫瑰斑的原因主要與遺傳、免疫系統失調、血管異常活性、毛囊蠕形蟎蟲增生等因素綜合導致。（記者廖靜清／攝影）

30歲林小姐分享，只要臉部常出現泛紅、發熱，會以冷敷降溫，降低不適。（記者廖靜清...
30歲林小姐分享，只要臉部常出現泛紅、發熱，會以冷敷降溫，降低不適。（記者廖靜清／攝影）

上一則

不用狂運動 最新研究每天幾分鐘「喘一下」 大幅降疾病風險

延伸閱讀

免疫失衡、慢性發炎導致反覆圓禿 可靠中醫調理改善

免疫失衡、慢性發炎導致反覆圓禿 可靠中醫調理改善
臉圓未必是發福 成大醫：恐為庫欣氏症候群徵兆

臉圓未必是發福 成大醫：恐為庫欣氏症候群徵兆
春天焦慮、失眠當心「這疾病」復發 醫：多吃三種食物有助穩定身心

春天焦慮、失眠當心「這疾病」復發 醫：多吃三種食物有助穩定身心
鼻咽癌放療後遺症纏身 中醫調理助6旬男半年重拾生活品質

鼻咽癌放療後遺症纏身 中醫調理助6旬男半年重拾生活品質

熱門新聞

牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
牛肉麵征服饕客味蕾，卻隱含高鈉，腎臟科醫師建議「少喝湯」、「選清燉」以減輕負擔。圖／123RF

腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

2026-04-13 13:46
雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻說，類黃酮食物可以降低主觀認知衰退，如黃酮類食物的柑橘、彩椒、芹菜，可以降低38%風險，呼籲多攝取彩虹蔬果，效益相當於大腦可以年輕3至4歲。（記者沈能元／攝影）

45%失智可以被預防 護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

2026-04-15 04:49
眼科醫師指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AKHIL）

睫毛全是蟎蟲？醫揭真相：9成成年人都有 這些症狀要注意

2026-04-08 17:33
水，真的要喝夠，但喝太多也沒有好處。（AI生成）

護腎該怎麼做？ 醫列7點不可不知：它比任何保健品有效

2026-04-10 04:42
家醫科醫師李思賢指出，現代人經常攝取的外食用油，正悄悄改變身體組成，甚至可能影響長期健康。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Cristian Mihaila）

一餐炸物要6年才代謝完？醫曝真相：吃進去不會馬上消失

2026-04-08 18:48

超人氣

更多 >
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯