我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球航運爆燃油荒 船隻寧可不載貨也要載油 營運成本暴增近50億美元

怕工程師跳槽OpenAI？蘋果罕發特殊獎金 每人最高40萬元但有1條件

明明很累卻睡不著？45歲後女性常見困擾 醫師這樣說

記者林敬家／彰化即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彰化秀傳醫院婦產科觀察，近期門診中有不少45歲以上女性出現睡眠品質不佳的情形。（秀傳提供）
彰化秀傳醫院婦產科觀察，近期門診中有不少45歲以上女性出現睡眠品質不佳的情形。（秀傳提供）

季節交替之際，睡眠問題明顯增加。台灣彰化秀傳醫院婦產科觀察，近期門診中有不少45歲以上女性出現睡眠品質不佳的情形，有人難以入睡，有人半夜頻繁醒來，也有人因盜汗驟然熱醒，長期下來導致白天精神不濟、注意力下降，情緒易感焦躁，生活品質大受影響。

彰化秀傳醫院婦產部主任潘以如表示，門診中經常有女性因睡眠困擾前來求診。50歲施小姐近幾個月幾乎每天半夜都會因突如其來的燥熱醒來，醒時滿身大汗，不得不更換衣物，即使重新躺回床上，也難以再次入睡。另一名47歲楊小姐則長期有入睡困難問題，她表示明明已相當疲倦，但躺在床上仍翻來覆去，難以入眠，即便好不容易睡著，也容易中途醒來。

潘以如指出，女性約在45歲後卵巢功能逐漸衰退，體內雌激素分泌下降，連帶影響身體調節機制。荷爾蒙變化會干擾大腦負責血管收縮與放鬆的調節中樞，使體溫調節失衡，進而出現熱潮紅、心悸與盜汗等典型更年期症狀，其中「夜間盜汗」是最常見且困擾度高的問題之一。

常見的更年期睡眠問題包括入睡困難、睡眠中斷，以及醒後難以再入睡等情形。潘以如提醒，長期睡眠不足或品質不佳，可能造成血壓升高、血糖異常及體重增加，並提高罹患心血管疾病、中風及血栓的風險。特別是中年女性若本身已有高血壓、血糖偏高或過重問題，再加上睡眠品質不佳，可能導致血管內壁慢性發炎，進一步增加心血管疾病發生機率。

面對更年期帶來的睡眠困擾，潘以如建議，可從生活習慣著手改善，包括建立規律作息、避免睡前攝取咖啡因或刺激性食物、維持適度運動，以及營造舒適的睡眠環境，皆有助提升睡眠品質。

心血管疾病

上一則

32歲工程師牙痛到失眠3天 拔牙後…右臉長水泡劇痛 竟是皮蛇惹禍

延伸閱讀

睡前小酒恐致深層睡眠破碎 專家建議從3營養下手

睡前小酒恐致深層睡眠破碎 專家建議從3營養下手
「喝一杯」助眠迷思 營養師：酒精致易醒、頻尿 日常多補充3營養素

「喝一杯」助眠迷思 營養師：酒精致易醒、頻尿 日常多補充3營養素
養生／養成2睡眠習慣 助延長壽命

養生／養成2睡眠習慣 助延長壽命
早睡白天仍疲憊 中醫師曝「春睏」患者增3成 這些方式助改善

早睡白天仍疲憊 中醫師曝「春睏」患者增3成 這些方式助改善

熱門新聞

腎臟科醫師提醒，全麥吐司的高磷、高鉀特性會加重腎臟負擔。（本報資料照片）

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

2026-03-18 04:51
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
採買新食材前，可先做好廚房斷捨離，檢視冰箱內可能存在的黴菌毒素與重金屬。示意圖。（Photo by Lisa Anna on Unsplash）

冰箱隱形毒物大掃描 1物煮沸殺不死 醫：當心慢性發炎

2026-03-22 16:40
50多歲高中女教師就醫檢查出飛蚊症並以雷射治療，黑影竟擴散成無數個小黑點，身心俱疲下更因此罹患憂鬱症。示意圖。本報資料照片 劉沁娥

🎙️越來越多人眼前飄黑影…飛蚊症成因大公開 這些族群最危險

2026-03-24 09:35
綜合世界各國最新研究報告，8種生活習慣對心臟有不良影響。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Thirdman）

8種生活習慣傷心臟 不喝牛奶、臥室太亮都提高心肌梗塞風險

2026-03-21 20:06
前立委郭正亮25日出席政論直播節目時，被觀眾發現面部突然「眼歪嘴斜」，身體不自覺扭動，嘴角也抽動，讓網友相當擔心。郭正亮在節目中回應， 就醫後被診斷為顏面神經失調，可能是自律神經發炎或病毒感染，不是中風。（本報資料照片）

前立委郭正亮直播眼歪嘴斜 醫揭面癱5前兆 流感也要小心

2026-03-26 04:56

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救

班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救
救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到