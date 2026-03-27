明明很累卻睡不著？45歲後女性常見困擾 醫師這樣說

彰化秀傳醫院婦產科觀察，近期門診中有不少45歲以上女性出現睡眠品質不佳的情形。（秀傳提供）

季節交替之際，睡眠問題明顯增加。台灣彰化秀傳醫院婦產科觀察，近期門診中有不少45歲以上女性出現睡眠品質不佳的情形，有人難以入睡，有人半夜頻繁醒來，也有人因盜汗驟然熱醒，長期下來導致白天精神不濟、注意力下降，情緒易感焦躁，生活品質大受影響。

彰化秀傳醫院婦產部主任潘以如表示，門診中經常有女性因睡眠困擾前來求診。50歲施小姐近幾個月幾乎每天半夜都會因突如其來的燥熱醒來，醒時滿身大汗，不得不更換衣物，即使重新躺回床上，也難以再次入睡。另一名47歲楊小姐則長期有入睡困難問題，她表示明明已相當疲倦，但躺在床上仍翻來覆去，難以入眠，即便好不容易睡著，也容易中途醒來。

潘以如指出，女性約在45歲後卵巢功能逐漸衰退，體內雌激素分泌下降，連帶影響身體調節機制。荷爾蒙變化會干擾大腦負責血管收縮與放鬆的調節中樞，使體溫調節失衡，進而出現熱潮紅、心悸與盜汗等典型更年期症狀，其中「夜間盜汗」是最常見且困擾度高的問題之一。

常見的更年期睡眠問題包括入睡困難、睡眠中斷，以及醒後難以再入睡等情形。潘以如提醒，長期睡眠不足或品質不佳，可能造成血壓升高、血糖異常及體重增加，並提高罹患心血管疾病 、中風及血栓的風險。特別是中年女性若本身已有高血壓、血糖偏高或過重問題，再加上睡眠品質不佳，可能導致血管內壁慢性發炎，進一步增加心血管疾病發生機率。

面對更年期帶來的睡眠困擾，潘以如建議，可從生活習慣著手改善，包括建立規律作息、避免睡前攝取咖啡因或刺激性食物、維持適度運動，以及營造舒適的睡眠環境，皆有助提升睡眠品質。