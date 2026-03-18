早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

腎臟科醫師提醒，全麥吐司的高磷、高鉀特性會加重腎臟負擔。（本報資料照片）

早餐吃稀飯配肉鬆、漢堡配奶茶，小心這樣的組合會讓腎臟慢慢地纖維化！腎臟科醫師洪永祥指出，有些患者已經不吃重鹹、不喝湯，腎絲球過濾率還是一直往下掉，原因就在「早餐吃錯了」，看似平常的稀飯配肉鬆、起司蛋餅或漢堡熱狗加奶茶，可能是讓腎功能加速崩解的毒素。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，許多早餐充滿了「超加工食品」、「高磷酸鹽添加物」及「過量的劣質蛋白質」。一名62歲的退休工程師，求診時已是高血壓腎病變慢性腎衰竭第四期，腎絲球過濾率僅剩28分，戒掉塗了花生醬的全麥吐司及高蛋白奶後，脫離洗腎警戒線。

洪永祥指出，全麥與花生是高磷地雷，高蛋白奶則讓已經衰竭的腎臟代謝壓力爆表，腎友體質不一樣，要逆轉腎功能必須限制磷、鉀、蛋白，但是要有足夠熱量與營養。所以應採取低蛋白飲食，以瘦肉、蛋為主，且攝取量需根據病程調整，減少含氮廢物、避免尿毒素堆積。

根據「KDOQI 慢性腎臟病營養臨床實踐指南」建議，對於未洗腎的慢性腎臟病患者，實施「極低蛋白飲食」或「低蛋白飲食」是延緩洗腎的黃金標準。洪永祥說，將全天蛋白質限制在每日每公斤體重0.6至0.8克，在早餐與午餐分配上，應各攝取2份（約14克）優質蛋白質，晚餐減至1份，讓腎臟在夜間獲得充足休養。

另外，足夠的膳食纖維能提高腸道微生物的多樣性，增強代謝力，但腎友需注意「鉀」的負荷。洪永祥表示，早餐至少攝取3份纖維，並優先選擇瓜果類（如絲瓜、冬瓜）或經過「焯水（水煮）」處理的葉菜。水煮3至5分鐘後將水濾掉，能移除蔬菜中50%以上的鉀離子，讓腎友安全攝取纖維。

腎友常因為怕蛋白質而不敢吃肉，導致熱量不足。洪永祥提醒，熱量一旦不足，身體就會開始分解肌肉來產生能量，致產生更多含氮廢物。根據研究，Omega-3具有顯著的抗發炎、促循環、降膽固醇作用，能減輕腎絲球硬化。Omega-9則是極佳的抗發炎與熱量來源，早餐加入20ml的好油，補足熱量且保護心血管。