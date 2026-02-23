初七開工上班疲憊不堪 中醫師：「三天回春期」這樣吃最快恢復

我的頻道

記者沈能元／台北即時報導
初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰指出，年假結束，不少上班族與學生族群陸續出現渾身疲倦、腦袋昏沉、食欲紊亂、睡眠品質下降、提不起勁，甚至情緒低落等情況，這類現象為典型的「春節休假症候群」。（123RF）

台灣年假結束，不少上班族與學生陸續出現渾身疲倦、腦袋昏沉、食欲紊亂、睡眠品質下降、提不起勁，甚至情緒低落等情況，明明沒有感冒或其他疾病，卻怎麼休息都覺得不夠。初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰指出，這類現象為典型的「春節休假症候群」，並非單純意志力不足，而是長假飲食與作息失衡，導致氣血運行與臟腑功能暫時紊亂。

周宗翰說，《黃帝內經》所言「脾為後天之本」，春節期間大魚大肉、甜食零嘴與飲酒頻繁，最先受影響就是脾胃。脾主運化，負責將食物轉化為氣血，一旦飲食過量或過於油膩、甜膩，容易造成脾虛濕困，導致濕氣內生。臨床常見患者自述「頭重如裹、四肢沉重、精神不濟」，正是濕困中焦的典型表現。

此外，假期熬夜、作息顛倒，也會耗傷心血與肝血。中醫認為「肝藏血、心主神明」，當血不足以濡養心神與筋脈時，便容易出現睡眠不穩、淺眠多夢、白天注意力不集中與情緒波動。周宗翰說，放假若過度放縱，身體節律被打亂，恢復自然需要時間。

針對年後調養，提出「三天回春期」概念，協助身體逐步重啟，而非強迫立即滿載運轉。第一階段為「化濕醒脾」。年節厚重飲食後，體內多半累積濕濁與食積，此時調養重點在「輕」而非「餓」。建議早餐可選擇山藥粥、薏仁粥等溫熱流質，午餐7分飽，避免油炸與冰冷食物。下午3至5點膀胱經運行時段，可快走20分鐘至微微出汗，促進氣機流動與濕氣代謝。當脾氣恢復運作，人自然不再昏沉。

第二階段為「調肝理氣」。從過年熱鬧氛圍轉入工作節奏，心理落差往往比身體更難適應。肝主疏泄，調節情緒與壓力，若肝氣鬱滯，易出現煩躁、倦怠與逃避心理。建議早晨起床後伸展胸脅5分鐘，並按壓足背第一、二趾間的太衝穴，以及手部虎口處的合谷穴，每穴約3分鐘，有助氣機舒暢。晚間避免長時間滑手機，讓肝血得以回歸與修復。這階段的核心不是追求效率，而是讓氣機回到「順」的狀態。

第三階段則是「養心安神」。不少民眾在年後第3天出現所謂「假性失眠」，明明身體疲倦卻難以入睡。中醫認為此為心神未歸所致。建議晚間11點前入睡，把握子時養膽時段；睡前以溫熱水泡腳15分鐘，促進血液循環；亦可適度飲用百合蓮子茶，以養陰安神。當心神安定，陽氣方能穩定生發，精神自然恢復。

「休假症候群不是懶散，而是節律失衡。」周宗翰提醒，民眾不應在年後第一天就全速前進。春季五行屬木，重在生發，如同種子發芽，需要溫度、節律與時間。若忽略身體訊號，勉強支撐，反而可能使疲勞延長，甚至誘發腸胃不適或情緒障礙。透過調脾胃、疏肝氣、養心神三步驟，給自己3天緩衝期，是為了讓氣血重新上軌道。當身體節律恢復，精神與專注力自然回來，工作效率反而更穩定持久。

周宗翰呼籲，年後若疲倦超過1至2周仍未改善，或合併嚴重失眠、腸胃不適與情緒低落，應尋求專業醫師評估，以免小失衡演變為長期健康問題。春天是萬物生長的季節，也是調整體質、重整生活節奏的最佳時機。適度給自己一段「回春期」，不是偷懶，而是為了走得更遠。

春節

年假後開工 醫籲3天內做這5件事讓身體回到正常軌道

