我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE逮捕明州5歲童引爭議 范斯：不然讓他凍死？

庫克接班人？50歲硬體主管職權擴大 掌蘋果「設計團隊」

打瘦瘦針體型小一號 耳朵卻悶悶 醫：瘦太快影響耳咽管 嚴重需手術

記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，耳咽管開放容易被忽略，主要症狀包括耳悶感、聽到講話回音，躺下時稍有緩解，運動時症狀加劇。（新光醫院提供）
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，耳咽管開放容易被忽略，主要症狀包括耳悶感、聽到講話回音，躺下時稍有緩解，運動時症狀加劇。（新光醫院提供）

瘦瘦針已成民眾減重首選，迅速減重的同時，也衍生不少醫療問題。耳鼻喉科醫師指出，近期不少病人在診間，抱怨「耳朵悶悶的」、「常聽到自己講話回音」，雖不嚴重但仍很困擾，診治後發現是耳咽管功能不良、無法閉合，再詢問病人用藥史，才發現是打瘦瘦針，「瘦太快」導致脂肪流失，影響耳咽管閉合，嚴重時需要手術治療。

台灣新光醫院耳鼻喉頭頸外科醫師郭又瑄說，近期門診出現不少「減重成功人士」，共通點是使用某藥廠瘦瘦針，他們抱怨耳朵不適，有如搭乘飛機，但不會疼痛，也沒有流出分泌物等症狀，檢查後發現是耳咽管功能出問題。

郭又瑄說，耳咽管是中耳與鼻咽部之間連通管道，正常情況下應呈閉合，只在吞嚥時打開，功能是確保耳壓平衡，排出分泌物保護中耳，並避免鼻腔病菌流至耳腔。

郭又瑄說，耳咽管阻塞或不可閉合都可能導致病人不適，「太塞或太通都不行」，耳咽管阻塞可能導致中耳積水，致病原因包括上呼吸道感染、過敏反應、鼻竇炎、胃食道逆流、鼻咽癌等；耳咽管開放是較容易被忽略的症狀，臨床上包括耳悶感、聽到講話回音，且病人躺下時症狀稍有緩解，運動時症狀加劇，而導致耳咽管開放的原因，是粘膜厚度異常變薄。

病人體重劇烈下降，會連帶導致粘膜、脂肪變薄，導致耳咽管功能出現異狀。郭又瑄指出，除用藥導致體重異常快速下降，高齡、荷爾蒙異常也會導致耳咽管異常，相關症狀常在停經前後女性身上發現，多數情況經保守治療，適當進行鼻沖洗，病人多補充水分避免粘膜過度乾燥，並調節體重下降速度就能解決，但少部份病人經前述處置症狀仍未緩解，須接受手術治療。

郭又瑄說，耳咽管開口玻尿酸、自體脂肪注射手術，均可緩解病人耳咽管開放的情況，可在門診執行手術，許多期刊證明這些方法安全有效，病人實際回饋，雖不到百分之百恢復，但不像手術前如此不適，建議民眾新年期間，如有親戚減重成功，體型突然小一號，卻抱怨耳朵症狀，可提醒盡快就醫檢查。

新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，耳咽管是中耳與鼻咽部之間連通管道，正常情...
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，耳咽管是中耳與鼻咽部之間連通管道，正常情況下應呈閉合，只在吞嚥時打開，功能是確保耳壓平衡。（新光醫院提供）
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，近期門診開始出現不少「減重成功人士」，共...
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，近期門診開始出現不少「減重成功人士」，共通點是使用某藥廠瘦瘦針，他們抱怨耳朵不適，有如搭乘飛機，但並不會疼痛，也沒有流出分泌物等症狀，檢查後發現是耳咽管功能出問題。（記者林琮恩／攝影）

減重

上一則

沒碰菸酒、檳榔 40歲女罹上顎牙齦癌 醫：3症狀快就醫

延伸閱讀

74歲菲爾科林斯自曝健康問題多 需24小時居家護士照顧

74歲菲爾科林斯自曝健康問題多 需24小時居家護士照顧
沒碰菸酒、檳榔 40歲女罹上顎牙齦癌 醫：3症狀快就醫

沒碰菸酒、檳榔 40歲女罹上顎牙齦癌 醫：3症狀快就醫
6旬婦3度罹癌全治癒 醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟

6旬婦3度罹癌全治癒 醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟
醫材商代刀涉密醫？中榮醫師有異見：做的比醫師好就是助力

醫材商代刀涉密醫？中榮醫師有異見：做的比醫師好就是助力

熱門新聞

牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
睡眠不足、長期壓力、血糖劇烈起伏、熬夜與作息混亂，都可能反覆啟動嗜中性白血球，讓免疫系統長期處於「備戰模式」。（123RF）

沒有生病卻不舒服？醫師點名「這數值」是慢性發炎線索

2026-01-16 04:33
研究顯示，飯後散步10分鐘，就能明顯降低血糖，相較久坐，低強度步行可讓血糖平均下降約17%；示意圖。（圖／123RF）

想穩定血糖 飯後90分鐘內花10分鐘做1件事就有效

2026-01-16 01:00
熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險；示意圖。(圖／123RF)

🎙️每逢佳節胖3斤 歡樂聚會如何為腸胃減負？醫生告訴你最容易忽略的事

2026-01-20 09:30
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善。（台北醫院提供）

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

2026-01-15 04:56

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分