我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地緣政治大富翁 盤點川普2.0全球勢力野心 1願望已實現

NASA登月火箭移至發射台 為阿提米絲2號載人任務暖身

別讓焦慮吞噬健康 中醫師揭袐「放鬆」黃金定義

記者萬于甄／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台南新樓醫院中醫科醫師何柏逸表示，現代人時常在「過度緊繃」與「無力鬆懈」兩極間擺盪，然而，真正放鬆並非癱軟無力，而是一種「剛剛好」的自主狀態。（台南新樓醫院提供）
台南新樓醫院中醫科醫師何柏逸表示，現代人時常在「過度緊繃」與「無力鬆懈」兩極間擺盪，然而，真正放鬆並非癱軟無力，而是一種「剛剛好」的自主狀態。（台南新樓醫院提供）

現代人生活壓力大，有時更伴隨焦慮、煩躁等情緒，台灣台南新樓醫院中醫科醫師何柏逸表示，現代人時常在「過度緊繃」與「無力鬆懈」兩極間擺盪，然而，真正放鬆並非癱軟無力，而是一種「剛剛好」的自主狀態。

何柏逸分享，曾有一名陳姓女子到診間就醫時，一坐下就拿出一張寫滿自己密密麻麻的症狀及用藥，深怕沒有跟醫師交代清楚，進一步看診得知，陳女長期服用抗焦慮藥物，工作雖不是相當忙碌，但因「操煩」的個性使然，導致其睡不好，也容易因不安的緊繃情緒困擾著她。

何柏逸說，在了解陳女的狀況後，透過中醫頭皮針和耳穴貼壓，每周2至3次規律的治療，另也指導陳女一些日常中藥養生茶飲，連續幾周下來，陳女焦慮的情況已逐漸改善；在高壓、快節奏的現代生活中，陳女的情況並非單一個案，尤其，焦慮已成為現代普遍的文明病。

他指出，許多人常感到心悸、失眠或莫名緊繃，想要放鬆卻不知道放鬆的方式，不少人更誤以為放鬆就是無所事事，但在中醫與身心調控的角度看來，真正的放鬆應是找到身、氣、心的平衡點，透過中醫特有的針灸療法與日常中藥養生茶飲，能有效調節自律神經，重拾安定感。

何柏逸提到，身、氣、心的平衡點，應讓身體以最小的力量完成任務，呼吸要緩、勻、長，且說話語音和暢，心神則保持意識清醒，注意力輕鬆而專注；針對長期處於焦慮、腦袋停不下來的病人，則可透過耳穴貼壓、頭皮針等2大核心針灸療法，調節情緒中樞、緩解焦慮。

何柏逸也建議，除了專業門診治療外，民眾在家中也可飲用3種中藥養生茶飲，從內調理心神，舒緩日常壓力，包含玫瑰花茶、使用薰衣草、紅棗、麥門冬、洛神花搭配玫瑰花或桂花的安神茶以及利用百合、玫瑰、薄荷、佛手柑等煮水飲用的疏肝解鬱茶，若有需求可至中醫洽詢。

上一則

冬季乾癢反覆發作 醫曝「最佳洗澡水溫度」：洗太熱、太乾淨反更糟

延伸閱讀

香港財政司長陳茂波：香港黃金中央結算系統今年內試運

香港財政司長陳茂波：香港黃金中央結算系統今年內試運
墨比爾斯繼續看好台股 示警金價已漲太高 要留意美元反彈

墨比爾斯繼續看好台股 示警金價已漲太高 要留意美元反彈
礦產關稅喊卡 白銀價暴跌 黃金、白金、鈀金也走低

礦產關稅喊卡 白銀價暴跌 黃金、白金、鈀金也走低
金屬價續飆 金銀銅錫同步創高 黃金現貨價漲至4639美元

金屬價續飆 金銀銅錫同步創高 黃金現貨價漲至4639美元

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

2026-01-13 09:45
吃糖吃太多？台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，對於糖尿病仍有著諸多迷思。甜點示意圖。(新華社)

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

2026-01-14 20:24
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善。（台北醫院提供）

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

2026-01-15 04:56

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...