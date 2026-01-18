別讓焦慮吞噬健康 中醫師揭袐「放鬆」黃金定義

台南新樓醫院中醫科醫師何柏逸表示，現代人時常在「過度緊繃」與「無力鬆懈」兩極間擺盪，然而，真正放鬆並非癱軟無力，而是一種「剛剛好」的自主狀態。（台南新樓醫院提供）

現代人生活壓力大，有時更伴隨焦慮、煩躁等情緒，台灣台南新樓醫院中醫科醫師何柏逸表示，現代人時常在「過度緊繃」與「無力鬆懈」兩極間擺盪，然而，真正放鬆並非癱軟無力，而是一種「剛剛好」的自主狀態。

何柏逸分享，曾有一名陳姓女子到診間就醫時，一坐下就拿出一張寫滿自己密密麻麻的症狀及用藥，深怕沒有跟醫師交代清楚，進一步看診得知，陳女長期服用抗焦慮藥物，工作雖不是相當忙碌，但因「操煩」的個性使然，導致其睡不好，也容易因不安的緊繃情緒困擾著她。

何柏逸說，在了解陳女的狀況後，透過中醫頭皮針和耳穴貼壓，每周2至3次規律的治療，另也指導陳女一些日常中藥養生茶飲，連續幾周下來，陳女焦慮的情況已逐漸改善；在高壓、快節奏的現代生活中，陳女的情況並非單一個案，尤其，焦慮已成為現代普遍的文明病。

他指出，許多人常感到心悸、失眠或莫名緊繃，想要放鬆卻不知道放鬆的方式，不少人更誤以為放鬆就是無所事事，但在中醫與身心調控的角度看來，真正的放鬆應是找到身、氣、心的平衡點，透過中醫特有的針灸療法與日常中藥養生茶飲，能有效調節自律神經，重拾安定感。

何柏逸提到，身、氣、心的平衡點，應讓身體以最小的力量完成任務，呼吸要緩、勻、長，且說話語音和暢，心神則保持意識清醒，注意力輕鬆而專注；針對長期處於焦慮、腦袋停不下來的病人，則可透過耳穴貼壓、頭皮針等2大核心針灸療法，調節情緒中樞、緩解焦慮。

何柏逸也建議，除了專業門診治療外，民眾在家中也可飲用3種中藥養生茶飲，從內調理心神，舒緩日常壓力，包含玫瑰花茶、使用薰衣草、紅棗、麥門冬、洛神花搭配玫瑰花或桂花的安神茶以及利用百合、玫瑰、薄荷、佛手柑等煮水飲用的疏肝解鬱茶，若有需求可至中醫洽詢。