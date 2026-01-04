我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

久坐壓力大陽氣不足、小寒體感更冷 中醫師：早睡晚起顧臟腑

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）

50多歲的李姓男子，非常養生、不碰菸酒，每天晨跑運動，自己沖泡黑咖啡開啟美好的一天。去年底，發現尿液泡泡變多且久久不散，腳踝也開始水腫，本以為是運動過度，某天跑步時暈倒就醫，檢查腎絲球過濾率（eGFR）低於10，正常值約90至120，病程已經是慢性腎衰竭五期。

腎臟科醫師洪永祥指出，咖啡、堅果對身體有益，但保存方式錯誤，恐讓「隱形毒素」直接轟炸腎臟。以這位個案為例，李先生喜歡買特價的大袋裝咖啡豆回家囤放，但豆子放到變色了卻繼續喝，以為沖泡煮熱就沒事。其實，食物若變質產生赭麴毒素，超過280°C才會分解，一般加熱也殺不死。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素，例如赭麴毒素、黃麴毒素。這些毒素不怕高溫、胃酸，會附著在腎小管上，讓腎臟細胞慢慢發炎、窒息、壞死。

日常生活中，五穀粉、乾貨、咖啡豆都是腎臟隱形殺手，放太久、放錯地方變質，這三大常見養生國民美食保存不當，恐讓養生變成餵毒。

洪永祥指出，赭麴毒素有極強的親腎性，代表毒素進到身體後，就往腎臟鑽，會誘發嚴重的氧化壓力，破壞腎絲球的過濾膜。根據「Journal of Toxicology」的數據，赭麴毒素在人體的半衰期長達35到50天。意指元旦喝了一杯受潮的咖啡，到了元宵節，毒素還在腎臟裡損害細胞。

「發霉食物可以吃嗎？」當然不行！洪永祥強調，只要看到堅果外殼裂開、米粒變黑，或是味道有一點點異常，馬上清除丟進垃圾桶，不要想著把壞的部分挑掉，毒素是透明的，當看到黴菌茸毛時，毒素早已經超標幾百倍！

另外，食物的選購、存放也很重要，採買不要貪便宜買大包裝，尤其是咖啡、堅果、雜糧，買一周能吃完的量，「新鮮是最好的抗毒劑。」台灣的廚房是黴菌的天堂，乾貨、中藥材、開過的咖啡豆，要善用密封罐並放進冰箱，利用低溫降低黴菌生長速度。

黴菌毒素並不是只有吃進去才有問題，長期低劑量的吸入或接觸，也可能造成健康影響。洪永祥提醒，使用空氣清淨機和除濕機有助於減少黴菌孢子的散播，室內環境也要定期除霉斑，廚房浴室與環境積黴處使用稀釋過的白醋或含漂白水溶液直接塗抹霉斑處，再擦乾通風。

咖啡 元宵節

上一則

久坐壓力大陽氣不足、小寒體感更冷 中醫師：早睡晚起顧臟腑

延伸閱讀

她年輕時愛吃醃漬食品致三高 如今洗腎33年仍能陪家人旅行

她年輕時愛吃醃漬食品致三高 如今洗腎33年仍能陪家人旅行
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
播客請陌生人「捐腎」賓州3醫院啟動社會實驗 提高配對機率

播客請陌生人「捐腎」賓州3醫院啟動社會實驗 提高配對機率
腎病無聲卻致命 抽血驗尿可揪早期異常

腎病無聲卻致命 抽血驗尿可揪早期異常

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
俗稱的「亞洲臉紅症」是指只要喝下一杯雞尾酒或紅酒，就可能讓臉部變得鮮紅。這種現象在東亞裔族群相當常見，但並非過敏反應，而是由一種基因突變所致。資料照片。（路透）

台灣人也有 一杯黃湯下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

2026-01-03 04:23
醫學期刊Cell Reports Medicine近日一項研究指出，在阿茲海默症小鼠試驗中，透過藥物恢復大腦能量平衡、讓關鍵輔酶NAD+數值回到正常水準後，阿茲海默症相關標記出現逆轉。(美聯社)

阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

2025-12-30 13:55
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
研究顯示，維持正向樂觀、充足睡眠等健康生活方式，並且有社群支持，最多能讓大腦比實際年齡年輕8歲；示意圖。（圖／123RF）

研究：4良好生活習慣 大腦回春8歲 正向樂觀是「良藥」

2025-12-30 01:00

2026年健康許願「活得好 」 醫揭3個「健康錦囊」

2025-12-31 04:54

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎