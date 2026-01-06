急性胃腸炎、肌筋膜疼痛…痛到「快死了」不代表重症

疼痛發生在四肢，比較會讓人考慮肌筋問題。（圖／123RF）

他30歲，主訴：「我昨晚到半夜，猛烈吐了5-6次，肚子痛得要命，拉了十幾次。好難過，我感覺快死了，本想掛急診，但到早上好像好一點，只是人很虛弱，可以打點滴嗎？」

我問：「昨天中午、晚上，吃了什麼？一起吃的親友，有否也發生一樣狀況？有發燒、咳嗽、喉嚨痛嗎？」

問完過程我說：「這是典型急性胃腸炎。若是兒童或老人，強烈嘔吐與腹瀉，擔心脫水，才可能需打點滴，一般年輕人不用，但可以用喝的補充水分與電解質。」

急性胃腸炎通常是病毒或細菌引起。無同餐者發生一樣症狀，就非「食物中毒」。有些病原體可能先入侵上呼吸道，再移到胃腸道，有些則直接侵犯胃腸。有些急性胃腸炎，雖會讓病人在過程中覺得非常難受，但這只是輕症，過了辛苦過程，前來就醫時，疾病已好大半了。

病人得輕症卻不自知，直接到大醫院「釋疑解惑」，所以付出較高「部分負擔」，也算合乎邏輯。但責怪應承擔重症大醫院的醫師看輕症並不公平，因為醫師只是被動因應。

發燒逾攝氏39度，就非掛急診不可？天旋地轉的暈眩、氣促或胸悶，是重症或輕症？誰能說得明白？

痛是不是大病 須慎分辨

「痛」是生病最常見的症狀。雖然有人嘲笑不求甚解的醫師「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，但這其實是臨床頗常見的過程。醫療標準作業程序，當然是先找原因再做處理，但遇疼痛先止痛讓病人好過些，通常不會影響後續診斷。有些痛的確是身體出大問題的警訊，但有些不是。專業人員必須謹慎分辨二者，不能疼痛緩和就以為雨過天青，或者毫無重點的進行全套檢查。

她50歲，因上腹痛了數周，做過上胃腸內視鏡與超音波檢查及自費腹部電腦斷層掃描，都未發現明顯問題。看過好幾位醫師，吃了也換了許多藥，效果都不好，所以前來就診。

我檢視紀錄，先告訴她，解剖位置相關內臟，都沒有構造病變，應該是機能問題。然後當她提到疼痛似乎與運動及姿勢有關時，我當下就了解她為何痛了。

痛從何來 須詳盡檢查

疼痛出現，醫師都會關注是否來自內臟，因為確實較難診斷且問題也可能較複雜。但組織有深有淺，疼痛究竟何來，有時專家也不易即刻分辨。這位女士剛好已做詳盡檢查，排除內臟疾病，所以疼痛源於皮層肌腱，一直服用處理內臟的藥，當然無效。

皮層肌腱痛有時被簡稱「神經痛」，但正式醫學名稱是「肌筋膜疼痛（myofascial pain）」。疼痛發生在肩頸、背部或四肢，比較會讓人考慮肌筋問題，但若在頭、胸與腹部，醫師就會較留意深部疾病，但也可能只是淺層疼痛。

大多數時候，較痛通常表示疾病較嚴重，但例外不少，例如急性胃腸炎腹痛厲害，卻只是輕症。有些情況不太痛，但病卻很嚴重，需要專業判斷。有些皮層肌筋疼痛也會讓病人很痛苦，但通常不至於危及生命。