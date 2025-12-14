眼睛乾只是小毛病？ 醫解常見治療乾眼症常用錯人工淚液

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
現代人3C不離身，用眼過度，容易乾眼症上身。（123RF）
現代人3C不離身，用眼過度，容易乾眼症上身。（123RF）

現代人手機不離身，高度用眼加上高齡化社會的多重壓力，臨床上乾眼症愈來愈普及，甚至有年輕化趨勢。台灣三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正表示，民眾緩解眼睛乾澀的方式，大多使用人工淚液，其機制是補充水分，不點就會乾，病症並未根治，且過度頻繁使用含防腐劑的眼藥水可能造成角膜傷害。

「乾眼症主要分為缺油型、缺水型和混合型，了解自己屬於哪一型，才是有效治療的關鍵。」戴明正指出，民眾覺得眼睛乾澀不舒服，常直接購買人工淚液或一般眼藥水來滋潤眼球，不過若沒有看清楚成分或選擇適合的產品，若只是點人工淚液補充水分，也有可能把油脂沖掉，導致眼睛變得更乾。

目前全台乾眼症患者已突破300萬大關，不過傳統治療大多以使用人工淚液為主，加上熱敷、抗炎藥物、脈衝光、血清藥水、生活調整等。戴明正強調，乾眼症成因複雜，據統計，亞洲人因為種族體質因素，盛行率高於歐美；台灣整體盛行率為7.85%，且女性風險高於男性、年齡愈大風險愈大。

另外，免疫相關疾病如糖尿病、乾燥症者也是高風險族群，戴明正說，門診有約3分之1的患者是因為乾眼問題求診，症狀輕微到嚴重都有。患者中，高達8成以上為「缺油型」，即淚液中的油脂不足，只靠單純補充人工淚液可能無法完全改善。

對於需要長期使用人工淚液的患者來說，若使用含有防腐劑的眼藥水，容易出現角膜刺激、紅腫或刺痛等症狀。而配戴隱形眼鏡或合併白內障、青光眼等眼疾、需要多重用藥的患者，可能因為傳統點眼治療造成視力模糊與生活不便，造成治療順從性下降。

一項顛覆傳統給藥途徑的「乾眼症鼻噴液」已獲得台灣衛福部食品藥物管理署的新藥取證通知，有望明年在台上市，將為台灣乾眼症患者帶來突破性的治療選擇。林口長庚醫院眼科部角膜科主任陳宏吉表示，全球首創乾眼症鼻噴新藥劑從根源重建淚膜恆定，讓眼睛重獲分泌完整天然淚液的能力。

陳宏吉根據臨床試驗結果指出，患者在使用2周後，主觀的乾眼症狀有統計學上的顯著改善；而在持續治療4周後，客觀的淚液分泌徵兆亦展現出顯著的提升效果。除了數據支持，新療法解決了高齡患者因手部顫抖無法精準點藥的問題，或因恐懼藥水入眼而不願治療，大幅提升便利性與依從性。

台灣邁入超高齡社會，乾眼症已是影響生活的重要公衛議題，日常保養是預防乾眼惡化的關鍵。平常要保持濕潤，長時間使用電腦或手機時，應適時休息並增加眨眼頻率。另要遠離冷氣出風口或乾燥熱空氣，減少刺激；眼瞼清潔也很重要，以溫和洗面乳或專用清潔液清潔眼周，減少油脂與灰塵堆積。

三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正表示，亞洲乾眼盛行率高， 「淚膜失衡」成治療痛點 ...
三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正表示，亞洲乾眼盛行率高， 「淚膜失衡」成治療痛點 。（記者廖靜清／攝影）
林口長庚醫院眼科部角膜科主任陳宏吉表示，新的「乾眼症鼻噴液」讓眼睛重獲分泌完整天...
林口長庚醫院眼科部角膜科主任陳宏吉表示，新的「乾眼症鼻噴液」讓眼睛重獲分泌完整天然淚液的能力。（記者廖靜清／攝影）

