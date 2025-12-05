40歲男子吃羊肉爐進補後頻尿 整夜跑廁所10多次竟解不出

我的頻道

記者黑中亮／台中即時報導
一名40多歲的男子日前冬令進補吃完羊肉爐後，竟頻尿且尿不出來，不得已趕緊就醫，（示意圖／李綜合醫院提供）
一名40多歲的男子日前冬令進補吃完羊肉爐後，竟頻尿且尿不出來，不得已趕緊就醫，（示意圖／李綜合醫院提供）

40多歲男子與友人聚餐享用羊肉爐後，當晚竟出現嚴重排尿困難，整夜頻繁如廁10餘次卻尿不出來；隔天一早趕緊就醫，經診斷為攝護腺急性發炎，所幸經藥物治療後症狀改善，醫師黃品叡表示，原來是男子進補加上烈酒，造成攝護腺受刺激發炎所致，目前經藥物治療後症狀已獲改善，目前持續追蹤中。

李綜合醫院表示，時序正值冬令進補，羊肉爐在烹調過程中，因加入米酒、薑、當歸等具有行氣活血功效的食材，這些成分加上烈酒中的酒精，容易刺激攝護腺導致發炎腫大，進而壓迫尿道，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。

泌尿科醫師黃品叡指出，攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，這名患者到門診時描述，前一晚吃完羊肉爐後身體開始不適，不斷想上廁所卻只能解出一點點尿液，甚至完全尿不出來，整夜如廁超過10次，根本無法入睡；經詳細問診後發現，患者當晚不僅食用羊肉爐，還喝了烈酒。

黃品叡說，冬季進補時，許多人喜歡吃當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等溫補料理，但這些含刺激性成分的食物容易誘發攝護腺發炎，一旦攝護腺發炎腫脹，患者會出現小便灼熱感、疼痛，嚴重時可能10幾個小時無法解尿，症狀包括尿流細小無力、排尿中斷或遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，以及頻尿、急尿、夜尿次數增加等，導致下腹部腫脹疼痛。

「補過頭對身體就是負擔與傷害。」醫師黃品叡建議民眾進補後應多喝水，幫助身體代謝排出刺激性的酒精與食物成分外，並提醒40歲以上且有攝護腺問題家族史的男性，應開始進行攝護腺檢查；50歲以上男性則建議每年定期檢查一次，及早發現問題及早治療。

國人習慣冬令進補吃羊肉爐，醫囑不宜進補過度並飲酒，建議多喝水以免引起攝護腺發炎。
國人習慣冬令進補吃羊肉爐，醫囑不宜進補過度並飲酒，建議多喝水以免引起攝護腺發炎。圖／李綜合醫院提供

三思而付帳

三思而付帳
女子購買431元護膚品 被徵稅657元 因成分含金屬

女子購買431元護膚品 被徵稅657元 因成分含金屬
紀寶如曝袁惟仁肺炎住院中 經濟有好友相助

紀寶如曝袁惟仁肺炎住院中 經濟有好友相助
喉嚨乾痛、輕咳 要吃喉糖還是口含錠？

喉嚨乾痛、輕咳 要吃喉糖還是口含錠？

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36

