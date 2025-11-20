我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

慢性肩頸痛找不到病因 醫揭「傷害可塑性疼痛」成元凶

記者黃羿馨／新竹即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新竹台大分院神經部醫師陳郁欣醫師說明，慢性疼痛是一種「沒有傷口的疼痛」。（新竹台大分院提供）
新竹台大分院神經部醫師陳郁欣醫師說明，慢性疼痛是一種「沒有傷口的疼痛」。（新竹台大分院提供）

台灣新竹45歲韓先生多年飽受慢性肩頸痛與偏頭痛困擾，四處求診卻始終找不到明確病因，甚至被認為是「太敏感」，就醫才知道是「傷害可塑性疼痛」作祟。醫師提醒，若長期疼痛卻找不到明確原因，或疼痛程度與檢查結果不符，應尋求專業評估。

新竹台大分院神經部醫師陳郁欣醫師說明，慢性疼痛是一種「沒有傷口的疼痛」，其中傷害可塑性疼痛是近年在疼痛醫學領域新增的一類疼痛定義，主要用來描述沒有明顯組織或神經損傷，但神經系統對於疼痛訊號過度敏感以及放大而產生的疼痛，或是組織與神經損傷的嚴重程度與疼痛程度不成比例。代表性的疼痛有纖維肌痛症、偏頭痛、緊縮性頭痛、顳顎關節障礙、慢性肩頸痛與慢性下背痛。

陳郁欣指出，這類病人常伴隨情緒障礙例如焦慮、憂鬱，疼痛型態多變，可能是刺痛、壓迫感、抽痛或難以形容的痛，疼痛程度易受時間與情緒影響，容易讓人覺得裝病。病人還可能出現疲勞、睡眠障礙、認知困難、等非疼痛症狀，並對外界刺激高度敏感，例如他人手機低音量播放也可能造成干擾。

研究顯示，女性比例高於男性，缺乏運動、肥胖，睡眠障礙都是重要風險因素，本身有心理壓力、焦慮與憂鬱以及幼年遭受不良對待也會增加罹患機率。另外，遺傳也是風險因素，推測跟體內血清素、正腎上腺素迴路，這些神經傳導物質與痛覺、情緒處理有關。

陳郁欣強調，治療除了藥物，病人教育是關鍵，包括認識疾病本質、改善生活習慣，例如抗發炎飲食，以及增加活動量，有助於人體天然止痛瑪啡腦內啡的分泌；體重控制則能夠減少體內發炎；固定規律時間就寢，改善睡眠品質，並學習正確有效應對壓力跟放鬆的方式，能有效減輕疼痛強度與頻率。

醫師提醒，若長期疼痛卻找不到明確原因，或疼痛程度與檢查結果不符，應尋求專業評估，及早確認是否為傷害可塑性疼痛，並與醫師討論適合的治療方案，幫助恢復良好的生活品質。

醫師提醒，若長期疼痛卻找不到明確原因，或疼痛程度與檢查結果不符，應尋求專業評估。...
醫師提醒，若長期疼痛卻找不到明確原因，或疼痛程度與檢查結果不符，應尋求專業評估。（新竹台大分院提供）

台大 關節

上一則

退化性膝關節炎莫輕忽 中醫調理活血化瘀、通經止痛

下一則

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

延伸閱讀

美國就業疲軟元凶？Fed理事：AI使企業縮減聘僱計畫

美國就業疲軟元凶？Fed理事：AI使企業縮減聘僱計畫
抓到就業疲軟元凶？聯準會理事：AI使企業縮減聘雇計畫

抓到就業疲軟元凶？聯準會理事：AI使企業縮減聘雇計畫
養生／補充5種營養品 緩解月經偏頭痛

養生／補充5種營養品 緩解月經偏頭痛
睡眠障礙 恐缺鎂導致神經難放鬆

睡眠障礙 恐缺鎂導致神經難放鬆

熱門新聞

聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(美聯社)

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

2025-11-17 21:23
居家運動可有瘦身與抗老效果。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Miriam Alonso）

「不顯老不顯胖」拉伸操 網跟練三遍就出汗：適合久坐族

2025-11-17 19:35
醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

2025-11-13 04:54
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
專家提醒，醫界普遍認為肺腺癌與廚房油煙有高度相關；示意圖。（圖／123RF）

高溫爆香、不洗鍋續炒…煮菜4個壞習慣恐致癌

2025-11-14 01:00
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據