全球流感疫情升溫 聖誕新年搭機怕染疫？醫師建議加這些防護

記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師王懷蔚提醒，出國旅遊搭機前預先接種疫苗，上飛機全程佩戴口罩是防疫不二法門。（聯新國際醫院提供）
台灣桃園市聯新國際醫院表示，歲末將近，民眾計畫聖誕節、新年與春節假期旅遊，全球流感疫情正逐漸升溫，特別是出國長程飛行的密閉機艙，讓旅客擔憂病毒傳播風險。聯新桃園國際機場醫療中心醫師王懷蔚強調，預先接種疫苗，全程佩戴口罩是保護自己與他人的 不二法門。

王懷蔚表示，現在飛機客艙都配備高效能空氣循環和過濾系統，能有效降低病毒傳播的風險，但病毒仍可能透過近距離飛沫或接觸物體表面散播，提醒旅客搭機時避免以手觸摸眼、口、鼻，並隨身攜帶小於100毫升的酒精乾洗手或消毒濕紙巾，擦拭扶手、餐桌、螢幕及安全帶扣環等高接觸表面。

此外，機艙乾燥環境會削弱呼吸道防禦能力，可以少量、多次補充水分，有助維持呼吸道黏膜健康。

聯新國際醫院說明，疾管署資料顯示近期香港、大陸、日本與南韓等地流感疫情開始呈現上升趨勢，以A型H3N2為主流株；歐洲與北美為A型H1N1、A型H3N2共同流行。王懷蔚提醒這意味出國旅遊暴露於不同病毒環境中，今年公費流感疫苗改採3價，即包含A型H1N1、H3N2及B型Victoria病毒株，提醒有旅遊規畫的民眾，出國前務必提前兩周接種流感疫苗，讓身體有足夠時間產生保護力。

至於為何流感疫苗無法「一針免疫」？王懷蔚解釋流感病毒尤其是A型，具有高度變異性，每年流行的病毒株不盡相同。世界衛生組織WHO依據全球監測資料，預測當年流行病毒株趨勢，做出疫苗組合的建議。此外，疫苗保護力會隨時間下降，約接種後4至6個月抗體濃度即開始降低，因此每年接種才能維持足夠保護力。

王懷蔚說，部分民眾因過敏史或用藥狀況對接種疫苗卻步，不過隨著製程進步，對雞蛋過敏者接種流感疫苗已無須特別擔心，國際研究顯示不會增加過敏風險。此外，使用抗凝血藥物的患者，因流感疫苗採肌肉注射且針孔極小，只需於施打後加壓3至5分鐘，即可避免出血風 險。但若正處於發燒、急性感染或嚴重脫水等中重度不適情況，建議延後接種。

王懷蔚表示，流感疫苗主要為不活化疫苗，可以安心與其他不活化疫苗如新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，或活性減毒疫苗如麻疹、腮腺炎等，同時接種在不同部位，曾有民眾因出國需求一次打3種疫苗，既符合入境規定又節省往返醫療院所的時間。部分國家會要求入境旅客出示特定疫苗接種證明，如流行性腦脊髓膜炎疫苗、黃熱病疫苗等，須提前在國內完成施打。

流感疫苗 疫情 麻疹

