我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普左批普亭「瘋了」 右嗆澤倫斯基「開口就惹麻煩」

中國商家：美國老客戶很急迫 「不講價、只求快」

忙碌族延年益壽秘訣 蒼藍鴿揭祕別小看趕捷運、爬樓梯

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳其穎醫師表示，對沒有時間去健身房的忙碌族群來說，「間歇性劇烈生活體力活動」是非常有實用價值的健康策略，所以，下次遇到樓梯別急著搭電梯，選擇走樓梯可能正默默幫自己多活幾年。（本報資料照片）
吳其穎醫師表示，對沒有時間去健身房的忙碌族群來說，「間歇性劇烈生活體力活動」是非常有實用價值的健康策略，所以，下次遇到樓梯別急著搭電梯，選擇走樓梯可能正默默幫自己多活幾年。（本報資料照片）

現代人工作忙碌，常沒有時間運動，增加心血管疾病三高風險，但有時卻為了趕捷運、不想等電梯、遛狗而急速的奔跑、快走一段時間，台灣台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」於臉書「蒼藍鴿的醫學天地」指出，此為「間歇性劇烈生活體力活動」（VILPA），如果一天累積個幾次，就能達到類似高強度間歇訓練（HIIT）的好處，對忙碌族群來說，是非常有實用價值的健康策略。

「蒼藍鴿」吳其穎醫師表示，你曾經為了趕捷運狂奔、爬樓梯喘到不行，事後還懷疑「剛剛那樣有算運動嗎？」最新研究發現，這種短暫的「劇烈活動」竟然能有效延長壽命。他指出，「間歇性劇烈生活體力活動」為日常生活短暫但劇烈的身體活動，包括趕公車或捷運時奔跑幾十秒、快速上下樓梯、提重物小跑步、用力搬重物、掃拖地、遛狗等出力的日常活動。

依「自然醫學」期刊（Nature Medicine）的研究發現，有關間歇性劇烈生活體力活動，雖然每次只維持1至2分鐘左右，只要每天3次、像是快走、爬樓梯、奔跑等高強度活動，就能讓久坐的成年人心血管疾病死亡率降低約49%，全因死亡率降低約40%，短暫劇烈身體活動特別適合沒時間運動的上班族，一天累積個幾次，就能達到類似高強度間歇訓練的好處。

吳其穎說，這對於沒有時間去健身房的忙碌族群來說，是非常有實用價值的健康策略，所以，下次遇到樓梯別急著搭電梯，選擇走樓梯可能正默默幫自己多活幾年。

心血管疾病 三高 YouTuber

上一則

晚期攝護腺癌治療有進展 許多患者活5至10年或更久

下一則

壓力大易罹癌 六成乳癌患者確診前承受「長期壓力」

延伸閱讀

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
新州鐵路罷工 華人憂通勤紐約PATH捷運擠爆

新州鐵路罷工 華人憂通勤紐約PATH捷運擠爆
「得舒飲食」這樣吃 改善高血壓 可降心血管疾病風險

「得舒飲食」這樣吃 改善高血壓 可降心血管疾病風險
紅場閱兵習近平問候身旁老兵獲熱情回應 身分揭祕

紅場閱兵習近平問候身旁老兵獲熱情回應 身分揭祕

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

2025-05-21 12:39
避免高血壓，醫師黃軒建議飲食上應增加新鮮蔬菜水果。（本報資料照片）

躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

2025-05-17 17:41
圖為生病戴口罩示意圖。圖／AI生成

新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

2025-05-21 15:21
報告指出，逾百品牌的大米樣本含危險高量的砷和鎘。圖為阿肯色州水稻。(美聯社)

亞裔蒙在鼓裡？逾百品牌大米樣本含危險高量砷和鎘

2025-05-16 19:28
有記者親自測試一個月一天走一萬步，走完後發現身體的肌肉量變多了；示意圖。（圖／123RF）

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

2025-05-19 02:05
女性得骨質疏鬆高於男性；示意圖。(圖／123RF)

5個NG習慣加速骨鬆風險 咖啡也被列入

2025-05-22 02:00

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
肖戰「藏海傳」密謀復仇流量破3億 網發現2處狂吐槽

肖戰「藏海傳」密謀復仇流量破3億 網發現2處狂吐槽