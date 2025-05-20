胰臟癌診斷困難 台大研發AI助手兩分鐘揪出早期病灶

台大團隊開發出世界首創的AI胰臟癌輔助偵測系統。（記者廖靜清／攝影）

胰臟癌被稱為「癌中之王」，因難以早期發現、不易治療，且癌細胞 的擴散速度快，只要腫瘤 超過2公分，很容易轉移、侵犯重要血管。台大醫院與台灣大學應用數學科學研究所合作，開發出AI 胰臟癌輔助診斷系統，幫助醫師發現CT上肉眼難以分辨的早期胰臟癌。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰表示，這套系統是利用院內累積的胰臟癌治療經驗、大數據資料，不論透過AI模型訓練，開發超過5年。目前在台大醫院測試準確率93.4%，利用健保署資料庫也達到91.4%準確率，系統已於2024年底正式於台大醫院影像醫學部臨床上線，開放提供自費AI影像分析服務。

胰臟癌為什麼難以早期發現、難以治療？台大醫院綜合診療部廖偉智主任表示，胰臟位於腹部深處，且連結多處器官，手術複雜度很高，無法靠單一科別治療。他強調，胰臟癌早期難發現，即使是經驗豐富的醫師，也可能無法第一時間確認CT影像，若「再追蹤、再觀察」，3個月後腫瘤迅速長大。

廖偉智說，腫瘤在2公分以內被發現，5年存活率約80%；腫瘤超過2公分，5年存活率不到20%。他指出，胰臟癌早期幾乎無症狀，即使有也很容易被誤認為是腸胃道不適。另外，現行臨床上約40%小於2公分的胰臟癌在CT未能被發現，肉眼也看不出來有腫瘤。

台大醫院影像醫學部醫師陳柏廷表示，要找到腫瘤小於2公分的早期胰臟癌，在CT影像中猶如海底撈針，再加上約40%病灶易被忽略，診斷成功率只能仰賴醫師經驗。「利用AI輔助診斷系統，藉由胰臟及腫瘤自動分割模型只要2分鐘判讀時間。」他說，這套AI系統已於去年底正式上線，迄今約有20到30位病患使用。

胰臟癌已攀升國人十大癌症死因第七位，2023年就有2879人罹癌喪命，因治療棘手，發生率幾乎等於死亡率。廖偉智說，臨床上，有高達85%病患被確診時，已是晚期無法開刀；腫瘤超過2公分的病患待刀，大多數的人術後仍會復發。