吃雞胇補雄風？男人第二春的關鍵從這個荷爾蒙開始逆轉

馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭指出，睪固酮是支撐男性身心狀態的幕後功臣。（記者蘇健忠／攝影）

80歲依然能衝浪、90歲健步如飛地打高爾夫，許多男性長者展現出老當益壯的活力，其實都與體內某種激素有關。台灣馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭在《元氣最愛問》節目中指出，扮演關鍵性角色的激素就是由睪丸分泌的睪固酮，也就是常聽到的男性荷爾蒙，「睪固酮是支撐男性身心狀態的幕後功臣，從體力、肌肉到情緒與性生活表現，都與它息息相關。」

影片來源：udn元氣網

睪固酮不只影響性功能 情緒與代謝同樣關鍵

睪固酮對維持身體恆定具有關鍵作用，它不僅關聯到體力與活力的維持，也牽涉到肌肉與脂肪比例的代謝、糖分的利用效率，甚至與情緒與心理健康 密切相關。當體內男性荷爾蒙不足時，病人可能會出現情緒低落、缺乏衝勁、失去希望等情緒變化，同時也會影響性功能，造成性慾降低、晨間勃起消失等情況。

通常患者關心性功能表現，蔡維恭提醒，男性荷爾蒙確實是勃起必要條件之一，但勃起功能是綜合生理與心理因素的結果，與海綿體血管神經健康、年齡導致的老化、伴侶間互動等因素皆有關。當荷爾蒙分泌不足時，經由醫師做適當的外部補充，可以明顯改善性慾、勃起品質與性高潮的滿意度，進而提升性生活整體品質。

合理補充荷爾蒙 穩定濃度是核心原則

目前補充男性荷爾蒙的方式主要有兩種：針劑注射以及皮膚塗抹的凝膠。凝膠劑型以每日塗抹為主，適合希望維持穩定濃度且生活作息規律的使用者；而針劑則區分為短效型與長效型，使用頻率依病人需求與就醫便利性而定，由醫師評估後決定最適方式。

蔡維恭提醒，無論使用哪一種補充方式，關鍵在於「維持體內睪固酮濃度的穩定，並非有症狀時才臨時使用。」荷爾蒙是身體多項運作不可或缺的物質，長期穩定補充才能真正改善生活品質。

勃起改善有時程：三個月見效、一年見真章

補充男性荷爾蒙通常會先建議進行六至十二個月，如果症狀改善明顯，便可考慮長期持續使用。補充後的效果可分階段觀察，通常在補充兩至四周後，病人會感受到精神狀態改善、疲勞感下降，且夜間或晨間的勃起變得明顯；若要提升勃起品質，則需持續補充三到六個月；至於更進一步改變身體代謝、減少脂肪或強化骨質，則需長達一年以上的補充期。

對於補充男性荷爾蒙是否會引發攝護腺癌的疑慮，蔡維恭也特別說明，目前醫學研究證實，長期補充睪固酮並不會增加攝護腺癌的罹患風險。不過，若個人本身已是攝護腺癌患者，則需先完成相關治療後，再評估是否適合補充荷爾蒙。

中年以後睪固酮漸降 就醫找回活力人生

與女性有著較明確的停經年紀不同，男性荷爾蒙的變化較不具規律性，有些人在四十歲左右就開始感受明顯改變，有些人則到六、七十歲才出現症狀。若民眾懷疑自己有荷爾蒙不足的情況，可至泌尿科、新陳代謝科或家庭醫學科掛號，由專業醫師評估與正規治療，在安全且有效的前提下，重新找回屬於自己的活力與幸福。

吃雞胇補男性雄風？別再相信錯誤迷思

針對坊間流傳的迷思，例如抽菸、喝咖啡會影響荷爾蒙濃度，他也一一說明。研究顯示，咖啡對睪固酮濃度影響甚微，而抽菸雖然可能暫時性提高濃度，卻會損害睪丸造精功能與心血管健康，對性功能反而造成負面影響，絕不可因小失大。

至於「吃雞胇補睪固酮」的以形補形說法，更是常見的錯誤觀念。食物進入體內後會被分解為胺基酸或糖分，不會直接轉化為荷爾蒙，因此無法藉由攝取特定食物來補充睪固酮。