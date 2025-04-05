我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

美副卿與巴拿馬外長通話 赫塞斯下周訪巴

柯文哲傳水腎 醫：「這類人」要小心結石致尿液回堵

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前民眾黨主席柯文哲因「水腎」進行手術治療輸尿管結石，醫師呼籲，多喝水可於防結石產生。（聯合報系資料照片）
前民眾黨主席柯文哲因「水腎」進行手術治療輸尿管結石，醫師呼籲，多喝水可於防結石產生。（聯合報系資料照片）

台灣前民眾黨主席柯文哲近日傳出血尿、腰痛症狀，戒護就醫診斷為「水腎」。財團法人腎臟病防治基金會營運長吳苡璉表示，水腎即「腎水腫」「腎積水」，因輸尿管結石而尿液逆流到腎臟，易損傷腎功能。

吳苡璉指出，水腎是一種因結石阻塞泌尿系統的腎臟疾病；當尿液無法順利排出時，會回流到腎臟，導致內積水。嚴重時可能壓迫腎臟組織，出現發炎反應，例如腰痛、血尿、惡心、食欲不佳、全身無力等，必須口服消炎藥治療，或是取出結石。

吳苡璉說，治療方式會依每個人狀況以及結石大小、發生位置而有所不同，常見為體外震波碎石術、輸尿管鏡碎石手術。而在治療之前，一定要先經由腎臟科醫師照超音波檢查，找出是膀胱出口或尿道阻塞，包括偵測腎臟是否有結構性問題、結石阻塞造成腎水腫或腎膿瘍等。

為什麼泌尿系統會產生「結石」？吳苡璉強調，主要是「水喝不夠」，當每天的喝水量不足時，體內的尿液濃度會變高，結晶體容易沉澱，久了就會形成結晶。發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等位置，都屬於尿路結石；出現在腎臟的結石，容易形成血尿、腰痛、發炎等，長期下來會影響腎功能。

要預防尿路結石，吳苡璉呼籲，一定要多喝水、不憋尿，另減少含草酸過高的茶、菠菜等食物；充足的水分可降低尿液濃度且促進排尿，且減少尿路感染的機會。另外，曾經得過結石的人，復發機率高；而男性發生尿路結石的機率高於女性，男女比大約是7：2。

結石的形成也跟遺傳體質有關，吳苡璉建議有家族史、結石病史的人要定期回診追蹤，並養成規律的運動。她強調，結石會因發生位置而有不同反應症狀，若有腰部及背部劇痛，併發惡心感、血尿、發燒等不適，或有排尿困難，須盡速到腎臟科或泌尿科進一步檢查。

民眾黨 腎臟病 柯文哲

上一則

想減肥選晨間運動更好？ 他們有不同看法

下一則

素食者逃不出脂肪肝 醫曝澱粉過量、蛋白質不足是主因

延伸閱讀

腎積水術後狀況穩定 柯文哲出院回北所

腎積水術後狀況穩定 柯文哲出院回北所
柯文哲坐輪椅出院返回北所 部立台北醫院：術後恢復良好

柯文哲坐輪椅出院返回北所 部立台北醫院：術後恢復良好
柯文哲開刀後眼手浮腫 柯妻陳佩琪：差點不認識

柯文哲開刀後眼手浮腫 柯妻陳佩琪：差點不認識
柯文哲腎積水動手術 家屬怒不知情 陳佩琪批：喪失醫療人權

柯文哲腎積水動手術 家屬怒不知情 陳佩琪批：喪失醫療人權

熱門新聞

正確的睡姿能讓幫助睡眠。（取材自pexels.com@Ivan Oboleninov）

3種「養生睡姿」改善睡眠 還能改善假胯寬

2025-03-29 19:55
運動者常見的七種錯誤，分別有沒有暖身、運動強度太強等問題；示意圖。（圖／123RF）

超過身體負荷 資深健身教練：運動者常犯7大錯誤

2025-03-31 02:00
日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大類食物會增加罹患癌症的風險。（路透）

3類食物吃多罹癌風險增 雞蛋一天一顆即可

2025-04-02 02:00
伊朗男星維托里奧皮爾巴扎里（Vittorio Pirbazari）驚傳猝逝，享年44歲。（取材自IG）

44歲Netflix男星跑步猝逝 醫曝3大隱憂 9成5早有警訊

2025-04-03 04:39
山田悟醫師表示，減醣具有理論與科學根據，而且是可以維持十年，並落實在生活中的飲食方式。飲食示意圖。（取材自pexels.com@Valeria Boltneva）

不用極端逼自己 糖尿病專科醫師這樣減醣飲食瘦了不復胖

2025-04-02 19:42
阿茲海默症患者的腦部正子斷層造影。(美聯社)

注射帶狀疱疹疫苗 七年內失智機率降20%

2025-04-02 19:58

超人氣

更多 >
訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡

訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡
經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」
「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」
新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人