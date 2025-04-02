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孩子故意搗蛋愛插話 醫師：可能是ADHD應儘早評估治療

記者胡蓬生／苗栗即時報導
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為恭紀念醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，ADHD是兒童青少年常見的神經發展疾患，研究發現台灣約有7%的學童有ADHD，其中多半與遺傳有關，並非是孩子故意不專心或搗蛋，ADHD患者的大腦前額葉發展較同齡慢，多巴胺也較不足，因此會影響到專注力、過動及衝動控制的表現。（為恭紀念醫院提供）
為恭紀念醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，ADHD是兒童青少年常見的神經發展疾患，研究發現台灣約有7%的學童有ADHD，其中多半與遺傳有關，並非是孩子故意不專心或搗蛋，ADHD患者的大腦前額葉發展較同齡慢，多巴胺也較不足，因此會影響到專注力、過動及衝動控制的表現。（為恭紀念醫院提供）

讀小三的「睿睿」還不到10歲，但他總是被老師反映上課不專心、又常分心找同學聊天，作業也是三天兩頭忘記帶，明明學習能力不錯，卻總因粗心被扣許多分，文具用品也常搞丟，老師建議家長帶他到醫院兒童心智科評估，但沒多久就不耐地在位子上開始扭動、試圖插話，醫師診斷為ADHD注意力不足過動症，接受藥物治療及搭配生活行為訓練後，他不專注、過動情況已有明顯改善。

台灣頭份市為恭紀念醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，ADHD是兒童青少年常見的神經發展疾患，研究發現台灣約有7%的學童有ADHD，其中多半與遺傳有關，並非是孩子故意不專心或搗蛋，也不是因家長溺愛或不管教而造成。ADHD患者的大腦前額葉發展較同齡慢，多巴胺也較不足，因此會影響到專注力、過動及衝動控制的表現。

她指出，ADHD可分為3型，分別是「注意力不足型」、「過動、衝動型」及「混合型」；ADHD的孩子由於常會受不專注或過動、衝動的症狀困擾而影響學習、人際互動或日常生活適應，如果未經過適當治療，可能會影響到青春期或成年時的學業、事業成就，更有可能會有焦慮、憂鬱、低自尊、物質成癮、行為偏差等情形。

劉子瑜說，目前研究顯示最有效的治療是藥物治療搭配行為訓練。藥物治療中最常使用的是中樞神經興奮劑類型的藥物，這類藥物並非鎮定劑，因此不是用鎮定的方式讓患者「安靜下來」，藥物是藉由調節大腦中的多巴胺改善患者的專注力、過動及衝動控制，藥物反應通常快且治療效果佳，雖然可能會有食慾差、惡心等副作用，但通常服藥一段時間後副作用會減少，或透過調整服藥時間而改善，食慾也會在藥效退後恢復正常，不會影響到長期的生長發育。行為訓練是透過給獎勵，鼓勵孩子有好表現，提升孩子改變的動機，減少問題行為發生。另外，也建議ADHD的孩童多運動、維持良好生活作息。

劉子瑜表示，ADHD的症狀通常會隨年齡增加有部分改善，但由於症狀會影響到學習、人際互動、情緒發展等，如果錯過治療黃金期，ADHD可能會影響孩子往後數十年的人生，建議如果孩子出現疑似ADHD的症狀時，可儘早帶至兒童心智科門診就診，讓醫師評估並提供治療建議，協助孩子及家長克服ADHD所造成的困擾。

為恭紀念醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，ADHD是兒童青少年常見的神經發展疾患，研...
為恭紀念醫院兒童心智科醫師劉子瑜表示，ADHD是兒童青少年常見的神經發展疾患，研究發現台灣約有7%的學童有ADHD，其中多半與遺傳有關，並非是孩子故意不專心或搗蛋，ADHD患者的大腦前額葉發展較同齡慢，多巴胺也較不足，因此會影響到專注力、過動及衝動控制的表現。（為恭紀念醫院提供）

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