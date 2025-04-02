清明外邪侵襲脾胃弱 中醫建議養肝少吃2類食物
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中醫師提醒，清明時節天氣多變，人體容易受到外邪侵襲，肝氣旺盛，脾胃功能相對較弱，飲食上應以清淡為主，少吃油膩、辛辣刺激的食物，以免加重肝臟負擔，食譜主要以健脾、去濕、養肝為主，如淮山扁豆薏米瘦肉湯、山藥百合粥都是不錯的選項。
台灣陽明馬光中醫診所中醫師陳柏太提醒，清明時節氣候冷熱交替、乍暖還寒，作息要早睡早起、順應自然規律，保持充足的睡眠，並適當進行踏青、散步等戶外運動增強體質，也要保持心情舒暢、避免情緒波動過大，以免影響肝氣疏泄；也提醒要注意保暖，根據天氣變化及時增減衣物，避免受寒感冒。
因為天氣多變，人體容易受到外邪侵襲，這段時間肝氣旺盛，脾胃功能相對較弱，飲食上應以清淡為主，少吃油膩、辛辣刺激的食物，以免加重肝臟負擔。陳柏太建議，可選擇健脾、去濕、養肝為主的淮山扁豆薏米瘦肉湯和山藥百合粥；也可按摩太衝穴、足三里穴和三陰交穴，有助疏肝理氣、健脾胃，達到養生保健的目的。
淮山扁豆薏米瘦肉湯
材料：淮山30克、扁豆30克、茯苓15克、生熟薏米各15克、陳皮6克、紅棗一枚、瘦肉適量。
做法：先將瘦肉切開洗淨汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1.5小時，調味後即可。
功效：具健脾、祛濕之效。適合連假暴飲暴食、脾胃虛弱的族群食用。
山藥百合粥
材料：山藥100克，百合50克，粳米100克，冰糖適量。
做法：將山藥去皮切塊，百合洗淨備用。粳米淘洗乾淨，與山藥、百合一同放入鍋中，加水煮至粥稠，最後加入冰糖調味即可。
功效：山藥性平味甘，可健脾益胃、滋腎益精；百合性微寒味甘，具有養陰潤肺、清心安神的功效。此粥適合脾胃虛弱、肺燥咳嗽、失眠多夢的族群食用。
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