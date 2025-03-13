女性不定期出血勿輕忽 當心子宮內膜癌風險

邵芷萱醫師提醒，女性若出現不正常陰道出血，尤其是停經後仍有不明原因的出血情況，可能是「子宮內膜癌」的警訊，應盡早就醫檢查。（台北慈濟醫院提供）

女性若出現不正常陰道出血，尤其是停經後仍有不明原因的出血情況，可能是「子宮內膜癌」的警訊，應儘早就醫檢查。台北慈濟 醫院婦產科醫師邵芷萱提醒，子宮內膜癌是近年發生率逐漸上升的癌症 ，好發於50歲以上女性，但也有年輕化趨勢。由於缺乏像子宮頸抹片一樣的普及篩檢方式，許多患者確診時已屬晚期，因此應提高警覺，及早發現才能及早治療。

台北慈濟醫院分享一個案例，60歲的吳女士停經多年，卻仍不定期出血，起初未加以重視，後來因擔心身體狀況，才決定至慈濟醫院婦產科檢查。邵芷萱透過超音波發現她的子宮內膜異常增厚，安排「子宮內膜搔刮術」進一步檢查，結果發現子宮內有一塊肉瘤，若未即時處理，可能病變為子宮內膜癌。經過討論後，邵芷萱建議透過子宮摘除手術來根除病灶。手術後，吳女士不再受異常出血困擾，生活品質明顯提升。

根據國民健康署最新資料顯示，子宮體癌已擠下胰臟癌，成為國人十大癌症之一。其中，「子宮內膜癌」占子宮體癌超過九成。子宮內膜癌指的是子宮最內層的內膜組織發生惡性病變，主要好發於50歲以上女性，特別是肥胖、糖尿病 或多囊性卵巢症候群患者。醫學研究顯示，內膜層長期接受過多雌激素刺激，可能會增加病變機率。

邵芷萱表示，子宮內膜癌最常見的症狀是不正常出血，然而部分患者可能沒有明顯不適，導致延誤就醫。此外，飲食西化、環境荷爾蒙的影響，使得罹患子宮內膜癌的年齡層逐漸下降。部分女性日常愛用的營養補充品，如膠原蛋白、胎盤素等，可能含有雌激素或會刺激雌激素分泌，若攝取過量，可能導致荷爾蒙失衡，進而增加內膜病變及罹癌風險。

邵芷萱指出，目前子宮內膜癌並無像子宮頸癌一樣的普及篩檢方式，臨床上多依賴「子宮內膜抽吸術」或「子宮內膜搔刮術」進行診斷。子宮內膜抽吸術可在門診進行，醫師會將細管經陰道、子宮頸伸入子宮，抽取少量內膜組織進行病理化驗；而內膜搔刮術則須在手術室進行，透過麻醉後擴張子宮頸，再以刮匙刮取較大範圍的內膜樣本，診斷較為全面。

邵芷萱提醒，子宮內膜癌的治療方式以手術為主，輔以放射治療、化療或標靶治療。若能早期發現，五年存活率可達90%；但若確診為晚期，存活率則大幅下降至30%以下。因此，對於任何異常出血的情況，務必提高警覺，及早就醫檢查。