我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向美軍購不再代表安全保證？川普、澤倫斯基吵架 美國軍工業成輸家

英國連續性犯罪案：中國留學博士 恐迷姦逾50名女性

冷氣團+水氣溼冷 醫曝此波重症患者非年長者…竟是這族群

記者沈能元／台北即時報導
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，低溫又遇下雨，對身體的衝擊暴增，特別是外出工作的中壯年族群、機車族，身體被雨淋溼，又沒有立即擦乾，容易引起血管收縮、血壓波動，對心腦血管是一大威脅。（本報資料照片）
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，低溫又遇下雨，對身體的衝擊暴增，特別是外出工作的中壯年族群、機車族，身體被雨淋溼，又沒有立即擦乾，容易引起血管收縮、血壓波動，對心腦血管是一大威脅。（本報資料照片）

大陸冷氣團以及華南雲雨區東移影響，台灣各地溼冷，令人感覺「回到冬天」。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，隨著氣溫下降，預計心肌梗塞、腦中風等重症患者可能會更多，除了年長者、心血管疾病病史者仍為高風險族群外，中壯年族群、機車族需特別注意，原因是此族群常自認身體不錯，缺乏自我保暖等防護的工作。

「這一波冷氣團來襲，最大的特色是又溼又冷。」林謂文說，低溫又遇到下雨，體感溫度更低，對身體的衝擊暴增，特別是對外出工作的中壯年族群、機車族來說，身體被雨淋溼，又沒有立即擦乾，停留在皮膚表面的水分，將帶走更多的熱量，容易引起血管收縮、血壓波動，對心腦血管會是一大威脅，必須特別留意。

由於今年急診真的是「歹年冬」，受流感、諾羅疫情，及護理人員短缺等多重因素，造成醫院急診壅塞、加護病房（ICU）滿床等，林謂文說，近期確實有許多急診重症患者，無法順利住院，須留在急診室治療，且228連假許多人外出旅遊、人潮又聚集，流感疫情可能再度上升，這時一定要特別注意自己的健康，避免引發重症。

林謂文指出，天氣溼冷時，衣服穿法與乾冷天氣不同，特別是機車族，建議最外層要穿防風、防水外套，最裡面的要穿吸汗衣物或排汗衫，因身體會流汗，不要讓汗水停留在皮膚表面太久，若衣物淋溼了應盡量換掉，或把皮膚表面的水擦乾，以防血壓出現較大的波動。

林謂文提醒，近期流感仍在流行，醫師也屬感染高風險族群，每天接觸許多病人，雖然有戴口罩，但診間為密閉空間，容易遭到感染，他今年2月也曾罹患流感，還出現輕微發燒，一直咳嗽，幾乎咳了半個月，所幸有接種流感疫苗，症狀沒有特別嚴重，但還是有一、二天很不舒服，建議年長者等高風險族群應多加注意。

流感疫苗 疫情 中風

上一則

忽略血壓高 30多歲出血型中風

延伸閱讀

妻任職醫美薪水高5倍⋯台急診醫突提離職 主管難慰留

妻任職醫美薪水高5倍⋯台急診醫突提離職 主管難慰留
急診新血難募 台大1醫師顧40病人 是早年2倍以上

急診新血難募 台大1醫師顧40病人 是早年2倍以上
新聞評論／滿蛋秀與急診空 綠執政還有什麼不能演

新聞評論／滿蛋秀與急診空 綠執政還有什麼不能演
急診壅塞能不去則不去？ 醫示警：5大類症狀務必到急診

急診壅塞能不去則不去？ 醫示警：5大類症狀務必到急診

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
示意圖。（取自123RF）

65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維

2025-03-04 15:53
醫師提醒，前列腺癌早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致三成患者確診時已為第四期。（記者賴昀岫／攝影）

曾找上余天、李敖的攝護腺癌 醫提醒「2症狀」別輕忽

2025-02-28 01:30
女性乳癌發生率高，民眾應定期接受檢查。示意圖。（記者曾原信／攝影）

乳癌前兆一定會痛嗎？ 醫：小心有5樣致癌因素

2025-03-03 19:12
醫師提醒，追求健康的各種方法，若實行不當反而可能更傷身；示意圖。（圖／123RF）

8種習慣看似能讓人變得健康 其實對身體有害

2025-02-24 01:00
Omega-3是一種好油脂，穩定體內的油脂平衡，每日攝取1克Omega-3能延緩老化。示意圖。（取材自pexels.com@ Đậu Lu）

omega-3搭維生素D更有效 5策略能延緩老化

2025-02-27 23:00

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價