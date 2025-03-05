運動員骨骼反覆疼痛難癒 小心「疲勞性骨折」隱傷上身

排球選手小腿疼痛難癒患「疲勞性骨折」，聯新國際醫院運動醫學科醫師郭增亮（右）採手術治療。（聯新國際醫院提供）

台灣桃園市平鎮區聯新國際醫院收治一名資深排球選手阿聰（化名）阿聰，長達10多年的排球選手生涯，只要訓練或參加比賽就會疼痛，影響實力發揮和成績，醫師採取骨髓內釘固定手術治療，阿聰遵從醫囑訓練，終於重返排球場比賽舞台。

聯新國際醫院表示，阿聰是一名國小排球校隊成員，一路打排球到大學，是資深的排球選手，長期小腿反覆疼痛困擾，他雖經休息，疼痛短暫緩解，但只要開始訓練或參賽，疼痛就再度復發，讓他比賽無法全力發揮和影響成績，醫師診斷是脛骨疲勞性骨折，經手術治療重返球場。

該院運動醫學科醫師郭亮增表示，疲勞性骨折又稱壓力性骨折，好發在運動員、過度使用性損傷的跑步愛好者，或是突然增加體力活動的人，這類骨折通常發生在身體承重部位，如小腿脛骨、腓骨及足部的跟骨、足舟骨與跖骨，成因是長期過度使用、或重複性壓力集中在骨骼某一區域，骨骼無法承受反覆碰撞引發震動，進而出現微小骨裂或骨折。

疲勞性骨折在病徵檢查，因為是不完全骨折，骨折線不明顯，初期照X光並不容易揪出裂縫，等到痛到跛腳、吃藥打針都無效時，醫生透過詢問過往運動習慣及病史臨床診斷，加上MRI、骨骼掃描等影像學檢查，才能進一步做出判斷。

郭亮增解釋，疲勞性骨折不同於一般骨折，骨折大多是因為強烈外力撞擊造成骨頭錯位，當下無法行動，疲勞性骨折則是長期過度使用導致的隱性損傷，初期症狀與運動後痠痛相似，患者往往能持續活動而難以察覺，加上疼痛感與肌肉痠痛、肌腱發炎相似，增加診斷困難度。