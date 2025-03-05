我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說提對等關稅如期上路 點名歐盟、印度、南韓

曹啟泰大年夜驚傳中風 「還能留著這條命…不容易」

運動員骨骼反覆疼痛難癒 小心「疲勞性骨折」隱傷上身

記者曾增勳／桃園即時報導
排球選手小腿疼痛難癒患「疲勞性骨折」，聯新國際醫院運動醫學科醫師郭增亮（右）採手術治療。（聯新國際醫院提供）
排球選手小腿疼痛難癒患「疲勞性骨折」，聯新國際醫院運動醫學科醫師郭增亮（右）採手術治療。（聯新國際醫院提供）

台灣桃園市平鎮區聯新國際醫院收治一名資深排球選手阿聰（化名）阿聰，長達10多年的排球選手生涯，只要訓練或參加比賽就會疼痛，影響實力發揮和成績，醫師採取骨髓內釘固定手術治療，阿聰遵從醫囑訓練，終於重返排球場比賽舞台。

聯新國際醫院表示，阿聰是一名國小排球校隊成員，一路打排球到大學，是資深的排球選手，長期小腿反覆疼痛困擾，他雖經休息，疼痛短暫緩解，但只要開始訓練或參賽，疼痛就再度復發，讓他比賽無法全力發揮和影響成績，醫師診斷是脛骨疲勞性骨折，經手術治療重返球場。

該院運動醫學科醫師郭亮增表示，疲勞性骨折又稱壓力性骨折，好發在運動員、過度使用性損傷的跑步愛好者，或是突然增加體力活動的人，這類骨折通常發生在身體承重部位，如小腿脛骨、腓骨及足部的跟骨、足舟骨與跖骨，成因是長期過度使用、或重複性壓力集中在骨骼某一區域，骨骼無法承受反覆碰撞引發震動，進而出現微小骨裂或骨折。

疲勞性骨折在病徵檢查，因為是不完全骨折，骨折線不明顯，初期照X光並不容易揪出裂縫，等到痛到跛腳、吃藥打針都無效時，醫生透過詢問過往運動習慣及病史臨床診斷，加上MRI、骨骼掃描等影像學檢查，才能進一步做出判斷。

郭亮增解釋，疲勞性骨折不同於一般骨折，骨折大多是因為強烈外力撞擊造成骨頭錯位，當下無法行動，疲勞性骨折則是長期過度使用導致的隱性損傷，初期症狀與運動後痠痛相似，患者往往能持續活動而難以察覺，加上疼痛感與肌肉痠痛、肌腱發炎相似，增加診斷困難度。

民眾如何預防罹患疲勞性骨折?郭亮增說，應從日常運動細節著手，運動訓練要循序漸進，切勿貿然增加運動強度，並應避免穿著硬底鞋，慎選吸震力佳、支撐力足，適合運動的鞋具，飲食方面攝取足夠的鈣和維生素D，可防止骨鬆、保持骨骼強健，最關鍵是一旦反覆出現疼痛症狀，別硬撐當「忍者」，及早尋求運動醫學科或骨科醫師診治，才能健康運動，跑更遠、跳更高。

排球選手小腿疼痛難癒患「疲勞性骨折」，疲勞性骨折與一般骨折發生治療比較表。（聯新...
排球選手小腿疼痛難癒患「疲勞性骨折」，疲勞性骨折與一般骨折發生治療比較表。（聯新國際醫院提供）

骨科 骨鬆

上一則

16歲高中生肺癌0期 有家族史的人屬高風險群

下一則

台灣成人每2個就1人體重超標 BMI超過「這數值」少活10年

延伸閱讀

超市誤認偷竊涉強拽搜身 7旬男骨折

超市誤認偷竊涉強拽搜身 7旬男骨折
法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫
養生／骨折後3階段 吃對食物癒合快

養生／骨折後3階段 吃對食物癒合快
飯圈亂象依舊…孫穎莎粉絲髒話飆罵王曼昱 體總局震怒

飯圈亂象依舊…孫穎莎粉絲髒話飆罵王曼昱 體總局震怒

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
國健署提醒，血壓反映身體狀態，應每天固定測量。（123RF）

高血壓要吃一輩子藥嗎？ 醫分享「SABCDE」6原則護心血管

2025-02-25 04:10
醫師提醒，追求健康的各種方法，若實行不當反而可能更傷身；示意圖。（圖／123RF）

8種習慣看似能讓人變得健康 其實對身體有害

2025-02-24 01:00
疾管署發言人曾淑慧表示，HKU5-CoV-2可能造成人畜共同疾病，不排除發生大流行產，因此引起各界關注，但是目前世界衛生組織評估造成大流行機會低，疾管署會審慎評估疫情發展。（記者李青縈／攝影）

HKU5新冠狀病毒再引爆全球疫情？ 疾管署指大流行2特性

2025-02-25 17:30
醫師提醒，前列腺癌早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致三成患者確診時已為第四期。（記者賴昀岫／攝影）

曾找上余天、李敖的攝護腺癌 醫提醒「2症狀」別輕忽

2025-02-28 01:30
女性乳癌發生率高，民眾應定期接受檢查。示意圖。（記者曾原信／攝影）

乳癌前兆一定會痛嗎？ 醫：小心有5樣致癌因素

2025-03-03 19:12

超人氣

更多 >
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價