4穴位助氣胸患者術後康復 中醫師：平時按壓有益肺功能

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師林舜穀表示，自發性氣胸是一種常見的胸腔疾病，透過按摩或其他方式刺激「腎俞」、「膏肓」、「肺俞」與「天突」，可幫助保養肺功能，減少咳嗽與痰液滯留，並改善呼吸問題。（記者陳俊吉／攝影）

金曲歌王方大同今年2月21日不敵頑疾離世，享年41歲，而他過往曾因「自發性氣胸」數度入院治療，暫別演藝圈。中醫師引述國外醫學期刊《Medicine（Baltimore）》指出，刺激「腎俞」、「膏肓」、「肺俞」、「天突」等4個穴位，有助於自發性氣胸患者在手術後調理肺功能，民眾平時也可自主按壓，幫助減少咳嗽與痰液滯留，並改善呼吸不順問題。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師林舜穀表示，自發性氣胸是一種常見的胸腔疾病，當肺臟表面的臟層胸膜或肺大疱破裂，空氣進入胸腔，導致肺部部分或完全萎陷，患者會感到突發性的胸痛、呼吸急促、胸悶，甚至可能引發低氧血症。其中，輕微的氣胸可透過保守治療緩解症狀，但較嚴重時往往需要安裝胸腔引流管，或一併進行胸腔鏡手術（VATS）。

不過，患者在手術後常會面臨長時間胸腔引流、炎症反應、肺功能下降等問題，影響恢復進程。一項於2019年發表在《Medicine (Baltimore)》期刊的研究提到，研究人員將398名接受VATS治療的自發性氣胸患者隨機分為2組。其中，對照組接受標準胸外科術後護理，而實驗組則在常規護理的基礎上，額外刺激「腎俞」、「膏肓」、「肺俞」與「天突」等穴位。

至於刺激穴位的方式，「腎俞」、「膏肓」與「肺俞」是由護理人員空掌叩擊，「天突」則以食指按壓，每輪共完成20次動作，並於30分鐘後測量患者的肺功能與血氧飽和度。研究顯示，術後第5天，接受穴位刺激的患者最大通氣量（MVV）與血氧飽和度（SpO2）均顯著高於對照組，顯示刺激穴位可有助於恢復肺功能。

另外，在手術後第3天與第5天，穴位按壓的患者降鈣素原（PCT）水準顯著低於對照組，降鈣素原是一種重要的炎症標誌物，數值降低代表身體的炎症反應較輕微。不過，雖然術後引流量在兩組之間沒有顯著差異，但有按壓穴位的患者，安裝胸腔引流管時間與住院天數明顯縮短，代表恢復較快並能提早出院。

林舜穀提到，腎與肺在中醫理論中有密切關係，腎為「納氣之本」，能幫助肺吸入的氣體深入體內，因此腎氣不足時，可能出現呼吸短促、氣喘等症狀，透過按摩或其他方式刺激「腎俞」、「膏肓」、「肺俞」與「天突」，可幫助保養肺功能，減少咳嗽與痰液滯留，並改善呼吸問題。

1. 腎俞：補腎助肺，強化體質

腎俞位於腰部，第2腰椎棘突下，左右各1.5寸。

按摩訣竅：雙手握拳，用拳眼或手掌根部輕揉腎俞，每次約5分鐘，早晚各一次，能增強腎氣，改善呼吸深度，間接促進肺功能、增強體質。

2. 膏肓：補益肺氣，緩解咳喘

膏肓位於背部，第4胸椎棘突下，左右各3寸。

按摩訣竅：可用按摩球、刮痧板輕推按壓，每次3至5分鐘。膏肓被稱為「虛勞要穴」，有助於體質虛弱、慢性咳嗽、氣喘及肺功能不足的人，按摩此穴能幫助活絡經絡、改善呼吸不順、減少肺部疲勞、提升免疫力 。

3. 肺俞：強化肺部，化痰止咳

肺俞位於背部，第3胸椎棘突下，左右各1.5寸。

按摩訣竅：可雙手握拳，用拳眼輕敲或用掌根揉按，每次3至5分鐘。肺俞直接有關肺部健康，能調理肺氣、促進氣血循環、改善咳嗽、氣喘、呼吸不順等症狀，也有助於慢性支氣管炎、過敏性鼻炎等呼吸系統問題，可化痰、潤肺、改善肺部功能。

4. 天突：開胸理氣，緩解呼吸不順

天突位於頸部，鎖骨上窩中央。

按摩訣竅：用食指或中指輕按天突穴，每次按壓3秒，然後緩慢釋放，重複10至15次。天突是任脈上的重要穴位，能夠舒張氣道、改善呼吸不順、緩解胸悶、化痰止咳，尤其適合容易有痰阻、氣喘、咽喉不適的人，按摩時搭配深呼吸為佳，可幫助放鬆氣道、順暢呼吸。