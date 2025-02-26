我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院兩黨領袖警告 北京恐利用馬斯克影響華府對中政策

稀土值5000億美元？美地質學會4年前赴烏調查隻字未提

經常頭暈、耳鳴、天旋地轉好想吐 小心是耳神經疾病

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國泰醫院舉辦耳神經科學國際研討會，邀請來自美國、土耳其的頂尖耳神經科學領域專家與會。國泰醫院副院長王拔群（右1）、美國哈佛大學教授Steven D. Rauch（右2）、土耳其教授Ş. Armağan İNCESULU（中）、汐止國泰醫院耳鼻喉科主任徐愫儀（左2）、汐止國泰醫院耳鼻喉科主任方德詠（左1）。（國泰醫院提供）
國泰醫院舉辦耳神經科學國際研討會，邀請來自美國、土耳其的頂尖耳神經科學領域專家與會。國泰醫院副院長王拔群（右1）、美國哈佛大學教授Steven D. Rauch（右2）、土耳其教授Ş. Armağan İNCESULU（中）、汐止國泰醫院耳鼻喉科主任徐愫儀（左2）、汐止國泰醫院耳鼻喉科主任方德詠（左1）。（國泰醫院提供）

突然出現頭暈、身體無法平衡，除了心血管問題與感冒症狀外，小心是「耳朵」引起的問題。耳朵造成的眩暈，會感覺天旋地轉，甚至伴隨想吐的不適。眩暈讓人難以招架，更是耳鼻喉科門診很常見的主訴，門診約每5人就有1人飽受眩暈之苦。

國泰醫院日前舉辦耳神經科學國際研討會，邀請來自美國、土耳其及台灣的頂尖耳神經科學領域專家，探討各種耳神經疾病、當代聽力神經學及兒童聽損的基因與精準治療等議題，分享各自最新的研究成果與臨床經驗，盼為耳神經疾病帶來新的治療前景。

造成耳神經疾病的因素很多，如果不加以治療，易漸一步形成聽力損傷。部分聽力障礙來自於先天性聽損，據國健署統計，國內每年約有700至800位小寶寶被診斷是聽損兒。若及時予以轉介後續療育服務，包括輔具配戴與調整，可達到接近正常人的語言和身心發展。

來自土耳其的阿爾馬甘（Ş. Armağan İNCESULU）教授分享，多年來她在人工電子耳手術領域的寶貴經驗，多例先天性構造畸形的單側聽損案例顯示，經過個別化治療，均有良好的治療成效。

汐止國泰醫院耳鼻喉科主任方德詠表示，以往認為單側聽力喪失，病人還保有一邊聽力，或許不會積極治療。不過，單側聽損因無法辨別聲音方向，在交通環境有其較大的危險性，更應該保護另一隻耳朵，且避免較高分貝噪音曝露。

眩暈是耳鼻喉科門診常見的疾病，常見原因包括耳石脫落、梅尼爾氏症。美國哈佛大學教授Steven D. Rauch以「前庭功能障礙研究的新突破」為主題，如屬內淋巴囊發育不全之梅尼爾氏症疾病引起的眩暈症，則病人多於20至30歲發作，偏年輕且以男性、雙耳較多。

有別於以往退化性的眩暈症好發於40至60歲的女性，且單側為多，Steven D. Rauch的病理生理學研究新發現，可望在臨床診斷與治療策略上帶來新的啟發。讓醫師可更精確區分不同類型的梅尼爾氏症，進而運用核磁共振檢查等新技術的應用，優化個人化治療方案。

國泰醫院副院長王拔群表示，這場耳神經科學國際論壇，除了國際專家的研究分享，還有來自台大、榮總、長庚、亞東等多位國內權威教授與會，交流耳神經電生理學和核磁共振檢查的最新研究、運用智能手機進行眩暈眼振檢查、兒童聽損的基因治療與精準治療等，提升耳神經疾病治療品質。

過去，退化性的眩暈症好發於40至60歲的女性；美國哈佛大學教授Steven D....
過去，退化性的眩暈症好發於40至60歲的女性；美國哈佛大學教授Steven D. Rauch發現，如果是內淋巴囊發育不全之梅尼爾氏症疾病引起的眩暈症，則病人多於20至30歲發作。（123RF）

土耳其 哈佛大學

上一則

春回大地「驚蟄」到 中醫師：按2穴位、喝1茶飲緩不適

延伸閱讀

春天最好發的耳鼻喉科疾病是它 症狀反覆像感冒

春天最好發的耳鼻喉科疾病是它 症狀反覆像感冒
洗鼻器舒緩過敏 避免逆流中耳腔

洗鼻器舒緩過敏 避免逆流中耳腔
吃薑母鴨「補過頭」耳朵、牙齦浮腫 1蔬菜可助退火

吃薑母鴨「補過頭」耳朵、牙齦浮腫 1蔬菜可助退火
抱狗取暖

抱狗取暖

熱門新聞

醫師提醒，追求健康的各種方法，若實行不當反而可能更傷身；示意圖。（圖／123RF）

8種習慣看似能讓人變得健康 其實對身體有害

2025-02-24 01:00
新上任的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一直以來堅持健康飲食。路透

堅持健康飲食 小甘迺迪戒了可樂只喝這2種飲料

2025-02-18 16:41
高雄王姓女子膽結石呈現爆漿狀宛如「魚子醬」，數量驚人。（記者郭韋綺／翻攝）

42歲女吃完火鍋膽結石發炎 醫打開膽囊見「魚子醬」數量驚人

2025-02-18 17:48
國健署提醒，血壓反映身體狀態，應每天固定測量。（123RF）

高血壓要吃一輩子藥嗎？ 醫分享「SABCDE」6原則護心血管

2025-02-25 04:10
身心科醫師周伯翰說，憂鬱症的成因不僅限於心理壓力，某些內科藥物因為會影響大腦分泌神經傳導物質，也可能是危險因子。示意圖。（本報資料照）

74歲女抗憂鬱10年無解 醫揭「這類藥物」恐是隱藏關鍵

2025-02-21 05:05
幽門桿菌是胃癌重要風險因素，醫師提醒，早期胃癌病患大多數沒有明顯症狀，應定期接受檢查掌握治療時機。（123RF）

胃癌存活率前三低 符合「這資格」快篩檢幽門螺旋桿菌

2025-02-24 04:49

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議