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壯男動疝氣手術竟引發敗血症 醫籲重視抗藥性病菌危機

記者李樹人 / 台北即時報導
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醫院示意圖。（聯合報系資料照片）
醫院示意圖。（聯合報系資料照片）

原本只需住院一兩天的疝氣手術，卻因傷口感染抗藥性病菌、反覆發燒，一度引發敗血症，讓40多歲陳先生吃盡苦頭，在醫院待了半個多月，才得以出院。醫師轉述陳先生的話：從沒想過與死亡距離這麼近，原因竟是看不見的病菌！

大S因流感併發肺炎過世，激發民眾健康意識，但除了接種流感疫苗、強化保護力，台灣感染症醫學會秘書長、台大醫院感管中心主任王振泰提醒，應需重視抗藥性病菌的危機。

「住院病人最怕發生感染。」王振泰說。對於外科醫師而言，疝氣手術、膽囊切除、盲腸切除等均屬於小刀、小手術；但如果術後住院期間傷口感染抗藥性病菌，一再更換抗生素，從第一線用到最後一線，對病人及家屬來說，可說是一大煎熬。

抗藥性病菌對於國人健康的危害，遠超過一般人所能想像。台灣面臨綠膿桿菌、克雷伯氏肺炎桿菌（KP菌）等抗藥性菌的嚴重威脅，如遲遲未能妥善因應，預計到2050年，台灣每年將有3.3萬人死於抗藥性感染，死亡人數超過去年「癌王」肺癌死亡人數的3倍。

王振泰表示，隨著現代醫療的發展、人口老化，臨床上使用抗生素的時機本就愈來愈多；若再加上部分抗生素不當使用的狀況，就導致細菌抗藥性的累積愈形嚴峻，造成全國各大醫院均面臨著多重抗藥性病菌的嚴苛挑戰。想要解決這種令人無奈、難以迴避的困境，就應該減少抗生素不當使用、延緩多重抗藥性病菌的累積速度，同時也要加速新藥的開發、滿足臨床上的需求。

要減少抗生素的不當使用，就需要充足的感染科醫師人力來妥善管理抗生素開方。但因為感染科無法為院方帶來業績、並非賺錢的單位，屬於醫院的弱勢科別，以致許多醫院不重視感染科醫師，甚至未設立感染科，當然無法妥善管理抗生素。在新冠疫情期間更是如此，感染科醫師人力不足，分身乏術，以致多種病原菌抗藥占比持續攀升，目前已來到9年前的3倍之多。

「五分之一的癌症患者死於感染」王振泰說。以肺癌病人為例，不少癌友並非死於惡性腫瘤，而是因免疫力變差，肺部感染多重抗藥性病菌，治療棘手。此外，接受外科手術、心導管手術或檢查、或免疫療法等患者，也因皮膚存在手術所造成的傷口、免疫力低下，容易被感染，屬感染高風險族群。

王振泰表示，曾收治一名年輕血友病患者，起初積極接受治療，但在一連串化療後，白血球低下，免疫力下降，住院期間感染碳青黴烯抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌（KP菌）；雖經使用多種後線抗生素，仍無法有效控制，最後在無藥可用的情況下，不幸病逝。

除了重視感染科醫師、各醫院補足感染科人力及資源，王振泰呼籲，政府與醫界應攜手合作，鼓勵新藥開發、備齊抗生素新藥，解決抗藥性感染的燃眉之急。尤其在藥價的管理上，應該給予抗生素新藥、老藥合理的價格，以免許多新藥不願進入、老藥不斷退出台灣市場的窘境。

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