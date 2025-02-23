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陰雨「衣服晾室內」生致病原 毒物醫：濕度逾60%損健康

記者林則澄／台北即時報導
台灣近來陰雨綿綿，不少民眾會將洗好的衣服，從陽台拿至室內曬晾乾，不過林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，此舉將導致環境中的濕度上升，更容易滋生微生物，誘發呼吸道疾病。示意圖。（本報資料照）
台灣近來陰雨綿綿，不少民眾會將洗好的衣服，從陽台拿至室內曬晾乾，不過林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，此舉將導致環境中的濕度上升，更容易滋生微生物，誘發呼吸道疾病。示意圖。（本報資料照）

台灣近來陰雨綿綿，不少民眾會將洗好的衣服從陽台改掛至室內晾乾。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，此舉將導致環境中的濕度上升，更容易滋生微生物，進而誘發氣喘、過敏性鼻炎、肺炎等呼吸道疾病，但若別無他法，可用烘衣機與除溼機，讓環境相對濕度降至60%以下，讓人體較不容易生病。

顏宗海說，人體感受度最佳的相對濕度約為40%至60%之間，一旦相對溼度超過60%，環境中就容易滋生細菌、病毒、黴菌、塵蟎等物質。而當民眾在陰雨綿綿時，將洗好的衣服放至室內晾乾，無疑更促使環境成為致病原的溫床，可能讓免疫力較差的患者，或幼童、長者等族群罹患呼吸道疾病，包括過敏性鼻炎、感染性肺炎（慢性肺麴病），或誘發氣喘。

洗好的衣服因為下雨晾不乾時，民眾該怎麼做？顏宗海建議，不妨利用烘衣機，先將易乾材質的衣服烘乾，剩下不易乾材質的衣服，盡量分散掛在室內通風並有充足光線處，同時開啟除濕機，將環境中的相對溼度維持在40%至60%之間，否則宜等到放晴時再洗衣服與晾衣服。

另外，顏宗海說，民眾也可適時清除家中窗台的積水、牆壁的壁癌，不讓環境中的致病原有機可乘，並在天氣放晴或相對穩定後，打開窗戶幫助室內通風，若有絨毛玩具或玩偶，也應在變天時遠離窗邊或潮濕處，以免造成身體不適症狀。

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