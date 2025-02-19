食道癌患者9成是男性 不良習慣者罹癌率高79倍

門諾醫院腸胃內科主治醫師趙令瑞表示，花蓮食道癌死亡率，是全台死亡率的1.77倍。（門諾醫院提供）

根據台灣衛福部統計，罹患食道癌患者有9成以上為男性，發生年齡中位數落在59歲，且有吸菸、嚼檳榔、喝酒等3種習慣的人，罹癌率也比一般人高出79倍，由於症狀早期不易發現，待出現吞嚥困難與疼痛時病症已進入晚期，醫師呼籲戒菸、戒酒、戒檳榔，才能遠離食道癌。

據國民健康署癌症 登記、衛生福利部死因統計資料，2020年全台有2875人罹患食道癌，隔年有2030人死於食道癌；約7成個案發生在50至70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

門諾醫院腸胃內科主治醫師趙令瑞表示，花蓮食道癌死亡率，是全台死亡率的1.77倍，有吸菸習慣的人，罹患食道癌比率是一般人的3至5倍；市售檳榔的紅、白灰有致癌 因子，長期嚼檳榔致病率是一般人7倍；喝酒加抽菸是20倍、喝酒加嚼檳榔是31倍；若3個壞習慣都有的人，致癌率更飆升至79倍。

趙令瑞指出，食道癌初期沒有明顯症狀，患者較不容易在早期發現，隨癌症晚期後，就逐漸出現吞嚥困難及疼痛的症狀，甚至還會有食物逆流、心窩灼熱感、胸骨後或上腹部疼痛等情形。

趙令瑞提到，食道癌的復發機率高，且食道附近都是重要器官，不僅癌變後癌細胞 容易擴散，加上切除手術難度高，癌細胞不易切除乾淨，由於吸菸、嚼檳榔、喝酒是罹患食道癌的致病主因，除戒菸、戒酒、戒檳榔遠離食道癌，也提醒有類似習慣的民眾可到醫院檢查，早期發現治療。