不愛喝水 她腎臟長「鹿角狀結石」 醫：腎功能恐受損

女子因長時間水分攝取量不足誘發泌尿道慢性感染，雖經手術從腎臟取出外型似「鹿角」的結石，但醫師推測，腎功能可能已變得不如以往。（中山顧家泌尿科診所醫師施冠偉提供）

一名男子因攝護腺肥大，尿液中的結晶沉積在膀胱中形成結石，前後歷經兩次開刀，挖除部分組織才好轉。還有女子因長時間不喝水誘發泌尿道慢性感染，雖經手術從體內取出外型似「鹿角」的結石，但腎功能不如以往。醫師表示，泌尿系統包含腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位，尿路結石患者大多介於20至50歲，而有家族史者，更常是「一人中招，全家石頭」。

台灣成人尿路結石的盛行率約為9.6%，且有逐年升高的趨勢。中山顧家泌尿科診所醫師施冠偉表示，尿路結石的患者，性別上以男性多於女性，年齡多在20至50歲，致病因子包括老化，有攝護腺肥大等共病，或偏好高蛋白質食物、過量攝取紅肉又重鹹的飲食習慣。

施冠偉提到，夏季比起冬季，民眾更習慣在此時出門活動，台灣南部又較北部炎熱，許多青壯年男性長時間在外工作或活動，大汗淋漓又不及時補充水分，將使腎臟濃縮尿液，加速生成結石，因此研究發現，在夏季最高溫 的幾天後，診間會增加不少尿路結石的患者，但冬季時不愛喝水，或每天攝取水分不足2000cc，也可能成為尿路結石的苦主。

「尿路結石可小到像沙粒，也可大到像鵝卵石，愈大顆愈有明顯症狀。」施冠偉說，一旦人體出現結石，小於0.5公分能透過喝水自行排出體外，否則會有下背痛或下腹部痛、血尿或排尿有灼燒感與排尿疼痛、尿急或頻尿甚至無法排尿，及尿路感染症或發燒，最嚴重則併發敗血症，但在症狀惡化前及早手術治療，仍有轉圜餘地，但痊癒後仍有50%再復發機率。

如何預防尿路結石？施冠偉建議，民眾應多喝水，維持每天平均2000cc的攝取量，而當天氣炎熱，出門運動導致排汗量增多時，補水量也應上升至3000cc左右，替代方案則有綠茶、咖啡 、檸檬水，但過濃的茶類、啤酒、碳酸飲料，由於含較高草酸，反而會增加結石機率。

再者，避免攝取過多的鹽分、蛋白質食物。施冠偉建議，可降低速食、洋芋片等高鈉飲食，並多吃豆類等植物性蛋白，不要攝取過量的雞鴨魚豬紅肉、海鮮等動物性蛋白質，及菠菜、地瓜葉、花生等含草酸的食物，但可適量補充維生素C與鈣質，或多吃甜椒、木瓜等蔬果，達到一天100至200mg上下的維生素C攝取量，另可隨餐服用牛奶 、優格、起司，讓每天的鈣質攝取量維持在1200mg左右，有助於降低結石發生率。