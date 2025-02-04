我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮發言人痛批USAID 稱納稅人血汗錢用於「DEI垃圾」

報復目標明確…加拿大吹起愛用國貨風 專撕支持川普紅州

11歲男童會尿床仍在包尿布睡覺 醫指「不是病」：發育未成熟

記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹11歲小五男童每晚都尿床，不得不包尿布睡覺，父母感到擔憂求醫。中醫大新竹附醫兒科醫師林子晴排除泌尿道感染及腎臟疾病可能性後，發現是發育尚未完全，調整生活習慣並搭配藥物後已好轉。（中醫大新竹附醫提供）
新竹11歲小五男童每晚都尿床，不得不包尿布睡覺，父母感到擔憂求醫。中醫大新竹附醫兒科醫師林子晴排除泌尿道感染及腎臟疾病可能性後，發現是發育尚未完全，調整生活習慣並搭配藥物後已好轉。（中醫大新竹附醫提供）

台灣新竹11歲小五男童每晚都尿床，不得不包尿布睡覺，父母感到擔憂求醫。中國醫藥大學新竹附設醫院兒科醫師林子晴排除泌尿道感染及腎臟疾病可能性後，發現是發育尚未完全，調整生活習慣並搭配藥物後已好轉，同時提醒家長應避免責罵懲罰。

林子晴指出，尿床即夜間遺尿，5歲時約20%的兒童仍會尿床，隨著年齡增長，多數可自然改善，每年約有15%的孩子會自行痊癒，成年後仍有約1%的人可能持續受影響。尿床的原因可能與身體發育尚未成熟，如夜間膀胱過動、神經系統發育未完善或抗利尿激素分泌晝夜節律不明顯有關，也可能是睡前真的喝了太多的水。

林子晴說明，尿床診斷需透過詳細病史詢問、理學檢查及必要檢驗，以排除其他異常，例如泌尿系統結構異常、膀胱功能問題、便秘、糖尿病或睡眠呼吸中止症等。治療多從生活習慣調整開始，建議減少晚間飲水量，特別是下午5點後，並確保睡前排空膀胱，並透過獎勵機制，如集點方式，幫助孩子建立自信。

林子晴表示，若經3至6個月未見改善，可考慮濕感警報器或去氨加壓素。濕感警報器在尿床時發出警報聲喚醒孩子，成功率約30%至60%，但在台灣取得較為困難且未納入健保；去氨加壓素則能減少夜間尿液生成，但需嚴格限制晚間飲水，以避免低鈉血症。若方法均無效，可考慮合併其他藥物治療，另需記錄排尿日記來追蹤治療效果。

「尿床對兒童而言並非疾病」，林子晴強調，夜間遺尿改善需要時間，總有一天會好，孩子因尿床可能感到自卑甚至焦慮，治療的目標不僅是控制尿床，更在於減少對孩子心理與社交生活的影響。家長應避免責罵或懲罰，採取支持態度，多數會隨時間改善，也可以讓孩子在尿濕後參與更換床單，培養責任感。

中醫大新竹附醫兒科醫師林子晴強調，尿床對兒童而言並非疾病，家長應避免責罵或懲罰，...
中醫大新竹附醫兒科醫師林子晴強調，尿床對兒童而言並非疾病，家長應避免責罵或懲罰，採取支持態度，夜間遺尿改善需要時間，總有一天會好。（中醫大新竹附醫提供）

糖尿病 健保

上一則

研究人員在人類大腦發現大量微塑膠 相當於「一整隻塑膠湯匙」

延伸閱讀

柯爸傳病危 柯文哲夜奔醫院戒護探視 醫院停留半小時

柯爸傳病危 柯文哲夜奔醫院戒護探視 醫院停留半小時
柯爸還好嗎？柯文哲停留醫院半小時後面色凝重沉默離開

柯爸還好嗎？柯文哲停留醫院半小時後面色凝重沉默離開
柯爸病情有變？柯文哲向北所請假直奔新竹戒護探視

柯爸病情有變？柯文哲向北所請假直奔新竹戒護探視
「適度憋尿」對膀胱更好 泌尿科醫揭頻繁少量排尿後果

「適度憋尿」對膀胱更好 泌尿科醫揭頻繁少量排尿後果

熱門新聞

2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到952.3萬人。圖為東京原宿竹下通。(歐新社)

日本流感現況曝 感染科醫師：回國4天內是關鍵

2025-02-02 22:06
藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發民眾對流感重症的重視。示意圖。（本報資料照片）

大S猝逝 醫：發燒+全身痠痛要警覺 曝流感重症跡象

2025-02-03 20:00
大S徐熙媛過往病史，可能是加重流感併發症的原因之一。（取材自Instagram）

大S曾2次流產 醫：可能免疫系統作祟 提高流感併發重症

2025-02-03 05:06
（取材自pexels）

倍速追劇、房間太冷都NG…3壞習慣恐使大腦老化

2025-01-31 18:51
醫師提醒，放屁是正常的生理現象，只要多加注意飲食，就可減少放臭屁的頻率；示意圖。（圖／123RF）

經常放臭屁？2種食物要少吃 4種食物可改善

2025-01-30 01:10
搭飛機時，建議選走道位，方便活動；示意圖。（圖／123RF）

搭機長途飛行總讓人腰痠背痛 隨時動一動有這6招

2025-01-31 01:05

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？