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林葉亭85歲失智父失蹤5天 醫：失智走失不只「忘記路」

記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，遊走是走失的前兆；漫無目的的遊走是失智症常見的症狀，如果發現家人坐立難安、一直走來走去，要特別當心。（本報資料照片）
醫師提醒，遊走是走失的前兆；漫無目的的遊走是失智症常見的症狀，如果發現家人坐立難安、一直走來走去，要特別當心。（本報資料照片）

台灣藝人林葉亭85歲失智父親失蹤5天仍未尋獲，她焦急拜託大家協尋，目前搜救單位正持續進行地毯式搜索。嘉義大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽表示，失智者的走失並非單純認不得、找不到路，而是整體方向感的迷失，如果長輩出現遊走症狀，要特別當心。

失智者在病程進展過程中，生活能力持續下降，包括對事物的理解能力、認知功能退化，對時間、地點的辨認也有困難。張舜欽說，遊走是走失的前兆；漫無目的遊走是失智症常見的症狀，如果發現家人坐立難安、一直走來走去，就要特別當心。

尤其，失智長輩若出現妄想或幻覺，以為有別人叫他，如果是在戶外遊走，一個轉彎就不見人影，導致迷路、走失。張舜欽指出，輕度失智的長輩可能開始有走失的現象，應提早準備結合App與防走失的智慧型載具，可定位並掌握長者去向。

張舜欽強調，失智者因為生理時鐘出現障礙，對日夜時間搞不清楚，因日出日落的天色很像，「凌晨」是出門走失的高峰期。他建議，當家中長輩罹患失智症時，應做好預防措施，包含建立良好的鄰里關係，尤其是住家附近的便利商店，因凌晨天色昏暗，長輩可能在便利商店附近徘徊。

冬天氣候變化大，缺乏運動量及水分攝取，可能導致血液循環不良，大腦也昏昏沉沉。張舜欽說，腦部氣血不順更加劇認知能力衰落，再加上冬季日照變短、天空總是灰濛濛，失智長者容易出現行為改變，一旦走失很容易失溫。

除了配戴有定位功能的智慧型載具，張舜欽提醒，家中可以安裝紅外線感應器，只要經過玄關欲外出，感應器會發出鈴聲通知家屬。多加善用智慧居家感測裝置比鎖門來得有效多了，失智者也不會感到被「監視、控制」的不安，懷疑家人想困住他。

失智者走失，是家屬心中的痛，張舜欽呼籲，幫助長輩「養成規律作息」，可避免生理時鐘混亂。政府積極推動失智友善社區，可事先告訴鄰居家裡有失智長輩，多聯絡鄰里防止走遠。當失智者走失時，請立即報警，不需等待24小時，在報案後務必拿到報案單。

失智 慈濟 App

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