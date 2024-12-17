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天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

記者沈能元／台北即時報導
振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。（聯合報系資料照片）
振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。（聯合報系資料照片）

近期全台冷颼颼，局部地區更有攝氏10度（華氏50度）以下低溫，心血管及腦中風病人有增加的情況。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，年長者感官退化，對體溫變化較不敏感，可能身體已存在風險而不自知，直到昏迷倒下才警覺；建議外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳，讓雙腳做好保暖。

陳冠群說，人體血管在天冷時會快速收縮，導致血壓上升、心跳起伏，容易引發心肌梗塞和腦中風等急症；尤其台灣氣候溫暖，相較於溫帶國家的居民，久居台灣的人對低溫適應能力稍差，建議天冷時務必注意保暖，讓血管有緩衝的時間，避免直接暴露於低溫下。

受到東北季風影響，北台灣冬季經常又濕又冷，當水氣揮發時，身體降溫速度更快，因此潮濕環境下更要注意保暖，陳冠群指出，如果身體被淋濕，務必擦乾或更換衣物，避免身體熱能快速散失，即便是健康的年輕人也不能輕忽。

陳冠群表示，特別像是最近天冷，馬拉松完賽後就應立即換上乾爽的衣物，以免急性心血管病症突然發生。有些年輕高血壓患者「病識感較低」，建議若父母及家族長輩有高血壓等慢性疾病病史，或工作壓力大、常抽菸熬夜者，便是高血壓的高風險族群，要盡量定期量測血壓，掌握身體狀況。

陳冠群說，民眾平時應培養良好生活作息，包含運動、重視健康飲食及避免菸酒，都可以協助控制血壓，但若始終無法將血壓維持在標準範圍內，則考量積極使用藥物介入治療。至於有些病人擔憂長期服用高血壓藥物易傷腎，事實上，若有高血壓的情況，卻未積極控制血壓，可能對腎臟造成更大的傷害。

陳冠群提醒，病人的腎功能好壞將會影響醫師選擇藥物原則，不建議病人自行購買降血壓藥，有高血壓問題，請諮詢專科醫師，由醫師視病人病況選用適合的藥物，如此才能避免在控制血壓的同時，對腎臟或其他器官造成負擔。

高血壓 低溫 中風

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