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K毒成癮者腦損比思覺失調症高 國衛院發現是健康者4倍

記者林則澄／台北即時報導
台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪（右2）、國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗（左1）、北市聯醫松德院區成癮防治科兼任醫師醫師鍾安妮（左2），研究證實證實KPP患者的腦部損傷最為嚴重。（記者林則澄／攝影）
台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪（右2）、國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗（左1）、北市聯醫松德院區成癮防治科兼任醫師醫師鍾安妮（左2），研究證實證實KPP患者的腦部損傷最為嚴重。（記者林則澄／攝影）

藥品成癮較原發性精神疾病更容易造成腦部損傷？研究發現，K他命（愷他命）成癮並引發持續性精神病症狀患者體內「神經絲輕鏈」濃度，是思覺失調症患者的三倍，也是健康對照者的四倍，證實K他命成癮造成的腦部損傷比思覺失調症患者更嚴重，研究成果已於今年發表在知名國際期刊《Asian Journal of Psychiatry》。

這項研究由台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪進行，與國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗、瑞士蘇黎世大學Bavato Francesco醫師團隊合作，分析近200名受試者的血液中的神經絲輕鏈（Neurofilament light chain，NfL）濃度。

黃名琪曾做過有關K他命成癮患者的系列研究，顯示部分成癮患者在長期且大量使用K他命下，可能引發持續性精神病症狀（KPP），精神病理學類似於認知障礙與思覺失調症。劉玉麗與黃名琪過去合作的研究發現，長期大量使用K他命者，體內神經絲輕鏈濃度高於一般人，可作為神經損傷的指標。

此次研究分析64名K他命成癮患者，其中11位是K他命精神病患者、37名未使用藥物的思覺失調患者，以及80名健康者的腦部損傷程度。結果顯示，K他命精神病患者的「神經絲輕鏈」濃度最高，可達健康者4倍；K他命成癮者濃度約是健康者2倍，思覺失調患者和健康者沒有明顯差異。

黃名琪說，研究尚無法證實神經絲輕鏈濃度過高對身心有無其他負面影響，但先前證據顯示，思覺失調症患者在症狀上與K他命成癮伴隨持續性精神症狀患者相似，此次研究結果證實後者的腦部神經損傷比前者更明顯，期望能對開發藥癮患者治療方案有所助益。

黃名琪說，當腦部神經細胞膜出現破口時，神經絲輕鏈會從細胞內的孔洞逸出並進入血液，此時檢測腦部周邊血液，就可初步評估腦損傷程度。劉玉麗表示，透過定量分析神經絲輕鏈的儀器，可探討成癮藥品對腦部的神經損傷程度，就像肝臟損傷時的GOT與GPT指標。

黃名琪說，成癮藥品大多屬於精神性藥物，藉由刺激大腦形成用藥和情緒記憶連結的神經迴路，並改變大腦的酬賞系統，而長期大量使用K他命，身體上會造成的心臟毒性包括心跳過速、高血壓；泌尿道毒性包括間質性膀胱炎、膀胱萎縮；胃腸道毒性包括K腹痛，心理上會導致認知功能受損、精神病、憂鬱症、壓力因應系統受損。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪（右1）說，成癮藥品大多屬於精神性藥物，藉由刺...
台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪（右1）說，成癮藥品大多屬於精神性藥物，藉由刺激大腦形成用藥和情緒記憶連結的神經迴路，並改變大腦的酬賞系統。（記者林則澄／攝影）

檢測 高血壓 憂鬱症

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