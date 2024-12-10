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醫美「舒眠麻醉」後不治亡 醫提醒事前注意事項、危險族群

記者林則澄／台北即時報導
一名49歲女子日前在醫美診所接受療程，卻於施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉期間，疑因血氧濃度不穩陷入昏迷，送醫不治，示意圖。（123RF）
一名49歲女子日前在醫美診所接受療程，卻於施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉期間，疑因血氧濃度不穩陷入昏迷，送醫不治，示意圖。（123RF）

一名49歲女子日前在醫美診所接受療程，卻於施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉期間，疑因血氧濃度不穩陷入昏迷，送醫不治，北市衛生局針對此案持續調查中。聖馬爾定醫院麻醉部主任儲寧瑋說，舒眠麻醉是讓消費者覺得「沒那麼可怕」的商業名詞，一定劑量的牛奶針能讓人進入中重度鎮靜，類似全身麻醉，有可能抑制呼吸導致死亡。

衛福部食藥署指出，「牛奶針」實際上是丙泊酚（Propofol）的針劑劑型，因其製劑外觀呈乳白色而得名，常見的用途是以靜脈注射的方式，用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬於第四級管制藥品及第四級毒品，坊間常用於舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等。

食藥署提到，丙泊酚有心跳減緩、降低血壓及暫時性呼吸中止的副作用，使用不當可能會導致呼吸衰竭而有死亡風險，須由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並持續監視病人的心臟、呼吸功能等情況，使用的醫療單位或醫院，也必須要提供人工換氣、充分供氧及其他復甦設施，才可避免意外發生。

據衛福部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，臉部削骨、單次脂肪抽取量達1500毫升或脂肪及體液總抽出量達5000毫升、腹部整形、鼻整形、義乳植入的乳房整形、全身拉皮手術等8類高風險的美容醫學手術，若為全身麻醉或重度鎮靜的靜脈注射麻醉，應由麻醉專科醫師執行，輕中度鎮靜麻醉未必要由麻醉專科醫師執行，但須有受麻醉鎮靜訓練的另一名醫師在場，以確保病人安全。

儲寧瑋說，舒眠麻醉是讓消費者覺得「沒那麼可怕」的商業名詞，而非正式的醫學名詞，所用的「牛奶針」效果趨近於全身麻醉，會讓人睡著且不見得馬上叫得醒，而非輕中度的鎮定，患者甚至還可與醫師對答，但因為舒眠麻醉目前仍屬於輕中度鎮靜，根據衛福部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，可不由麻醉專科醫師執行。

儲寧瑋表示，一定劑量的牛奶針，藥物有可能抑制人體呼吸，一旦患者有任何異狀，麻醉專科醫師通常會據生理監視器的數據，包括心電圖、血壓、血氧飽和度、二氧化碳濃度觀察患者情況，也可馬上以呼吸面罩與呼吸器協助患者呼吸，等到藥物的濃度轉淡時，再讓病人自主呼吸。

儲寧瑋推測，女子之所以死亡，可能是舒眠麻醉時呼吸受到抑制，但醫師並未及早警覺，才導致女子死亡。他也提醒，除了醫師在執行任何麻醉手術前，都要仔細問患者身體狀況，包括近期是否過度勞累或感冒，及有無服用藥物、酒精等，也要觀察患者當下的身體情況，「病患的焦慮程度，也會影響麻醉藥物的劑量，當病患愈焦慮時，要做鎮靜麻醉的劑量有可能會變高。」

儲寧瑋提醒，若有下巴後縮、睡眠呼吸中止症、藥物過敏、慢性病等也是鎮靜麻醉的危險族群，可能藥物劑量稍有不同，或接受中重度鎮靜就會沒辦法呼吸，因此民眾接受鎮靜麻醉前，一定要主動告知醫師身體情況，並詢問是否有麻醉專科醫師在場、有無生理監視器，有的診所是由麻醉專科護理師負責鎮靜麻醉，但有突發狀況時，其實還由麻醉專科醫師主持大局。

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