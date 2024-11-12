璩美鳳曝遭柯文哲讚「皮膚好好」 鄭運鵬曝罹這病也曾被誇

民進黨前立委鄭運鵬說，被稱讚「你皮膚好好」時，都會說明：「大概因為我是乾癬患者，所以看起來白裡透紅」。（本報資料照片）

周刊報導，媒體人璩美鳳指控柯文哲 ，在2022年備戰總統大選時的某次會議，用手指撫摸她的前臂說，「妳的皮膚好好喔」，前立委鄭運鵬用這句話在臉書 發文表示，「中年以後，也很多人稱讚我『你皮膚好好』，我都會說明：『大概因為我是乾癬患者，所以看起來白裡透紅』。」

鄭運鵬曾在2017年發文，提及自己從國小開始就是「乾癬」患者，但過了好一陣子才確認自己的皮膚病叫做「乾癬」，起初以為是濕疹、異位性皮膚炎，小時候有一陣子被叫了很久的「臭頭」。

開業皮膚科醫師周宛儀表示，乾癬患者鮮少會被形容「白裡透紅」，若依鄭的描述，比較像是「斑塊型乾癬」。一般的乾癬又被稱為「銀屑病」，如果全身大面積、病灶又偏紅，加上很厚很銀白的屑屑，較難會有「白裡透紅」表現。

周宛儀說，乾癬是一種免疫力失調，甚至是過強的疾病，形態上大致上可以分為五大類，以斑塊型與雨滴型最為常見，雨滴型常常在感染後發生，而膿泡型在臨床上，須與其他感染和膿泡型藥物疹做鑑別診斷，反轉型的病灶位於皺褶處，脫屑通常比較不明顯。

治療的方式取決於乾癬的嚴重度，臨床上最快速評估嚴重度的方法，就是使用手掌面積量測，周宛儀表示，一個手掌大小算一個體表面積，以體表面積5%與10%區分輕、中、重度，不過只能概估範圍上的嚴重度，對於病灶的紅、厚與脫屑狀況無法評估。

台北林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，近期天氣冷、日照變少，門診觀察約有2至3成患者，因天氣變化導致症狀惡化，原本在夏天靠擦藥、控制照光讓病情穩定，但一入冬就可能復發，得增加藥量或其他治療，幫助穩定症狀。

黃毓惠提到，乾癬大致好發2族群，第一個是20至25左右的年輕人，可能在就學或剛出社會、第二個是50至55歲左右，有些家庭可能小孩先發病，家長則在50多歲的階段發作，才知道家裡有這樣的遺傳基因。

周宛儀指出，脂漏性皮膚炎與乾癬是臨床上最難鑑別，以皮屑厚度、皮卸油膩度、顏色、範圍與病灶位置等來區別，前者較薄且油膩、顏色多為黃或白、範圍在髮際線內、病灶在眉心、鼻翼兩側、耳朵、前胸等；後者皮屑厚度較厚且乾燥、顏色銀白、範圍超出髮際線、病灶在身體各部位和指甲。

如果乾癬長在手指甲上，有些人可能會認為是灰指甲等，黃毓惠表示，通常灰指甲的患者，可能出現指甲變厚、顏色看起來灰灰的；乾癬的變化則更多樣，如指甲的表面有凹洞、指甲跟甲床會分離，或出現黃色油滴狀等，就和灰指甲完全不一樣。

周宛儀提醒，乾癬不只會有皮膚症狀，常見共病如代謝症候群、高血壓 、糖尿病、高血脂等或指頭炎等，有些民眾服用血壓藥，而藥物成分可能會誘發乾癬或導致症狀惡化；還有些不曉得本身有乾癬體質，卻服用人參、靈芝、牛樟芝、巴西蘑菇等補品，結果反而讓病灶「炸掉」。

壓力、飲食、睡眠等，都可能影響乾癬患者的病情控制，黃毓惠說，工作或學業壓力、情緒、睡眠不足或熬夜等都要留意；飲食方面，秋冬到了很多民眾會進補，會吃薑母鴨、羊肉爐等，會提醒病人盡量不要吃，否則可能變嚴重，如果真的還是非常想吃，就避免喝湯。

針對目前的乾癬治療，黃毓惠說，病灶3%左右的輕度患者可塗抹外用藥物；如病灶超過5%至10%，可能就必須要照光治療，或服用口服調節劑；如果全身面積大於10%，可能就會建議施打生物製劑。