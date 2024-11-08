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台6位孕婦有1人妊娠糖尿病 產科醫示警：早產、剖腹風險增

記者林琮恩／台北即時報導
國健署統計，台灣妊娠糖尿病篩檢結果異常的比率為17.4%，大約每6位孕婦就有一人血糖過高。（本報資料照片）
國健署統計，台灣妊娠糖尿病篩檢結果異常的比率為17.4%，大約每6位孕婦就有一人血糖過高。（本報資料照片）

研究顯示，妊娠糖尿病孕婦的剖腹產機率是未有妊娠糖尿病孕婦的1.16倍，早產風險為1.51倍、胎兒過大的風險為1.57倍。國健署統計，台灣妊娠糖尿病篩檢結果異常的比率為17.4%，大約每6位孕婦就有一人血糖過高。專家表示，高齡、具糖尿病家族史、無運動習慣者是妊娠糖尿病高危險群，建議孕婦懷孕期間，應定期監測血糖。

高醫婦產部產科主任詹德富表示，妊娠糖尿病孕婦血糖值高，胎兒經由胎盤吸收後，會促進胰島素分泌，促進胎兒生長，變成「胖寶寶」，因生產不易，剖腹產比率增加，再者，胎兒發育中吸收的糖分增加，也會導致尿液變多，孕婦羊水量上升，刺激子宮收縮，提高早產機率；另外，妊娠糖尿病經常合併妊娠高血壓發生，威脅嬰兒、產婦健康。

詹德富說，高齡、肥胖、少運動、具家族病史者，是妊娠糖尿病高危險群，且台灣妊娠糖尿病孕婦比率一直落在17％左右，呼籲孕婦除利用國健署懷孕24至28周的篩檢，及早發現以外，平日也要自主進行血糖監測，目標為空腹血糖小於95mg/dL、餐後1小時小於140mg/dL及餐後2小時小於120mg/dL。

懷孕期間適度的運動，可降低妊娠併發症發生率。國健署建議，孕婦每周至少運動3天，每次30至60分鐘，並於通風明亮、溫度適中及避免溼滑的環境中運動，在運動過程中要留意身體狀況，若運動時容易低血糖，可在運動前補充1份醣類點心，但必須控制糖分攝取，例如，吃蘇打餅乾3片、鮮奶1杯即可。

根據國健署「孕媽咪衛教手冊」，孕婦體重增加可藉由身體質量指數（BMI）對照，確保體重是隨孕程增加，而非自身變胖，孕婦應進行熱量攝取規畫，避免體重增加過多或過快，以BMI為18.5至24.9為例，孕期平均增加11.5至16公斤才算正常，若增加體重過多者，必須注意，恐是妊娠糖尿病高危險群。

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