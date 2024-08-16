中元普度吃拜好兄弟的祭品容易壞肚子？部桃營養師解密

部桃營養師說明吃中元普渡祭品容易壞肚子的原因。（衛福部桃園醫院提供）

中元普度，好兄弟享用過後的食物特別容易壞？台灣衛福部桃園醫院營養師鄭又寧解釋，其實是因為溫度、食物祭品覆蓋不完整，加上祭品伴隨線香也會影響食物新鮮，才會傳說中元普度拜好兄弟的祭品容易吃壞肚子。

鄭又寧指出，在高溫 的環境中，細菌體內的酵素活性大，繁殖速度也快，中元普度的環境氣溫高，再加上有些供品是直接擺在戶外，受到陽光曝曬，更讓食物的溫度快速升高，細菌瘋狂繁殖。再者，習俗上為了要方便好兄弟食用，所以會將食物外頭的保鮮膜或包裝打開，有些甚至會直接將線香直接插在食物上頭，等於讓食物是直接暴露在環境當中，容易受到蚊蠅、香灰等多種汙染，所以腐敗的機率也會大幅提升。

鄭又寧說，燃燒線香會產生一種化學物質「乙烯」，這個成分同時也是植物果實在成熟時會產生出的植物激素，因此在線香煙霧繚繞的環境中，供桌上的水果會很快速地熟透甚至開始腐爛。

鄭又寧提供4招不怕吃壞肚子的方法：一、食物應避免在室溫放超過2小時，二、熟食可使用保鮮膜密封包裝，保鮮膜盡量不要直接接觸食物，三、祭拜後的食物應充分加熱，中心溫度至少應達75度以上，四、無法立刻吃完的供品應保存在冰箱、陰暗處，並盡速食用完畢。

萬一真的不幸吃壞肚子，要注意補充水分和電解質，可先以低纖維、清淡飲食開始嘗試，避免牛奶 、過度油膩和刺激的食物，如果症狀嚴重或持續，建議盡速就醫治療。