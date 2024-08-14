我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩停火能阻伊朗報復以色列 拜登：這是我的期望

謊報居住地 小羅勃甘迺迪無法被列入紐約州選票

立秋過了 台熱傷害通報半月達358人次 排汗過多恐腎衰竭亡

記者廖靜清／台北即時報導
夏天運動喝水量要夠，避免熱傷害以及身體缺水引發急性腎衰竭。（本報資料照片）
夏天運動喝水量要夠，避免熱傷害以及身體缺水引發急性腎衰竭。（本報資料照片）

節氣過了立秋，全台氣溫仍居高不下，衛福部公布8月截至13日的熱傷害就診統計人次數，總計358人次，而去年8月總計442人次。對於悶熱的天氣，國民健康署提醒民眾注意避免中暑事項，尤其是夏日運動，掌握「補水3適」原則，可幫助身體降溫，並防止流汗過多而出現脫水症狀。

民眾喜愛夏天運動爆汗的感覺，認為把汗逼出來，有助於瘦身、排毒。三軍總醫院腎臟科主任朱柏齡表示，運動排汗有助於新陳代謝，但如果汗流過多、沒有適度補水，身體會處於缺水狀態。人體在缺水情況下，除了溫度調節失衡引發熱傷害，也會因腎臟灌流不足而造成急性腎衰竭。

朱柏齡分享，診間有民眾因處於悶熱空間，滿頭大汗、水分大量流失，專注完想成手上的工作，忙起來就忽略喝水，結果身體不適來求診，驗出尿毒指數升高，產生急性腎衰竭損傷。

另一位長者，習慣晨間活動，以為早上外出運動就沒事，可以避開陽光，但是夏天日出早，該名長輩流汗後沒有適時補充水分，口腔乾燥、心跳加快，緊急就醫治療。

朱柏齡強調，不要等到口渴才喝水，夏天運動要注意定時飲水、控制運動時間、適時休息避免過度訓練。在戶外運動，要選擇在陰涼處休息；如果覺得太熱，千萬不要逞強，尤其是出現中暑症狀，應立即停止活動。

國健署署長吳昭軍特別提供「補水三適」，提醒民眾注意氣溫變化並關注自己的身體狀況，適時適當補充水分，避免身體陷入缺水危機。

補水三適

1.適時

戶外活動前1小時先喝水，並分兩階段補充水分；另於活動中每15分鐘喝水。

2.適度

依天氣、活動量及流汗量，適度補充水分，別等到口渴才喝水，口渴代表身體已處於缺水狀態。若活動超過1小時或補水量超過1000毫升，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，應避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。

3.適量

出門前1小時適量慢慢喝下400到600毫升的水，戶外活動中，則每15分鐘飲水200到300毫升；每小時最大飲水量勿超過1500毫升，短時間內攝取過多水分易造成水中毒。

咖啡

上一則

精準麻醉拔水平智齒 病人免除緊張焦慮

延伸閱讀

醫藥／中暑太久腦損傷 3年後確診失智症

醫藥／中暑太久腦損傷 3年後確診失智症
老人排汗散熱慢 5招預防熱傷害

老人排汗散熱慢 5招預防熱傷害
台熱傷害人數飆升3成 進出冷氣房、狂灌冷飲恐陷致命危機

台熱傷害人數飆升3成 進出冷氣房、狂灌冷飲恐陷致命危機
沒開冷氣 7旬翁中暑 醫院「3合1」降體溫救命

沒開冷氣 7旬翁中暑 醫院「3合1」降體溫救命

熱門新聞

醫師表示，當維他命C產品開始改變其顏色時，通常表示產品已經開始氧化，其效力可能已大大降低，因此不建議繼續使用。(Pixels@Shiny Diamond)

維他命C化妝品成「黃褐色」還能用？醫：這2種顏色才正常

2024-08-11 10:10
許多人將健康長壽歸功於他們的飲食。圖為國際奧委會主席巴赫在奧運會前參觀奧運村時嘗試沙拉吧的食物。（美聯社）

「我完全不喝汽水」 100歲人瑞分享他們吃什麼、不吃什麼

2024-08-12 17:31
台灣拳擊女將林郁婷（左）被捲入巴黎奧運的性別風暴。（本報資料照片）

超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性

2024-08-07 05:22
民眾煮食水波蛋也能保留雞蛋的營養，並帶來豐富的口感享受。（本報系資料照片）

吃雞蛋有助肌肉修復增長 營養師：多煮食水波蛋溫泉蛋

2024-08-13 04:45
醫師從病人的腹腔和肛門分別取出活鰻魚和檸檬。（取材自ODDITYCENTRAL）

男子從肛門塞入活鰻魚還用檸檬塞住 醫：真的太誇張了

2024-08-09 05:06
「初日診所」減重專科醫師陳威龍14年前因工作忙碌又要兼顧博士論文，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖了將近10公斤，在實驗室突發心肌梗塞，幸虧被學弟及時發現，緊急送醫才撿回一命。（初日診所提供）

心肌梗塞險奪命 名醫加護病房醒悟 甩油20公斤逆轉人生

2024-08-12 17:24

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕