立秋過了 台熱傷害通報半月達358人次 排汗過多恐腎衰竭亡

夏天運動喝水量要夠，避免熱傷害以及身體缺水引發急性腎衰竭。（本報資料照片）

節氣過了立秋，全台氣溫仍居高不下，衛福部公布8月截至13日的熱傷害就診統計人次數，總計358人次，而去年8月總計442人次。對於悶熱的天氣，國民健康署提醒民眾注意避免中暑事項，尤其是夏日運動，掌握「補水3適」原則，可幫助身體降溫，並防止流汗過多而出現脫水症狀。

民眾喜愛夏天運動爆汗的感覺，認為把汗逼出來，有助於瘦身、排毒。三軍總醫院腎臟科主任朱柏齡表示，運動排汗有助於新陳代謝，但如果汗流過多、沒有適度補水，身體會處於缺水狀態。人體在缺水情況下，除了溫度調節失衡引發熱傷害，也會因腎臟灌流不足而造成急性腎衰竭。

朱柏齡分享，診間有民眾因處於悶熱空間，滿頭大汗、水分大量流失，專注完想成手上的工作，忙起來就忽略喝水，結果身體不適來求診，驗出尿毒指數升高，產生急性腎衰竭損傷。

另一位長者，習慣晨間活動，以為早上外出運動就沒事，可以避開陽光，但是夏天日出早，該名長輩流汗後沒有適時補充水分，口腔乾燥、心跳加快，緊急就醫治療。

朱柏齡強調，不要等到口渴才喝水，夏天運動要注意定時飲水、控制運動時間、適時休息避免過度訓練。在戶外運動，要選擇在陰涼處休息；如果覺得太熱，千萬不要逞強，尤其是出現中暑症狀，應立即停止活動。

國健署署長吳昭軍特別提供「補水三適」，提醒民眾注意氣溫變化並關注自己的身體狀況，適時適當補充水分，避免身體陷入缺水危機。

補水三適

1.適時

戶外活動前1小時先喝水，並分兩階段補充水分；另於活動中每15分鐘喝水。

2.適度

依天氣、活動量及流汗量，適度補充水分，別等到口渴才喝水，口渴代表身體已處於缺水狀態。若活動超過1小時或補水量超過1000毫升，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，應避免飲用含高糖分、咖啡 因或酒精成分的飲料。

3.適量

出門前1小時適量慢慢喝下400到600毫升的水，戶外活動中，則每15分鐘飲水200到300毫升；每小時最大飲水量勿超過1500毫升，短時間內攝取過多水分易造成水中毒。