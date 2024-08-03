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七夕一夜情防性病守則 專家：看到「這些」現象快跑

記者李青縈／台北即時報導
專家提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。示意圖。（本報資料照片）
專家提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。示意圖。（本報資料照片）

再過7天，也就是8月10日將迎來七夕情人節，有人選擇與伴侶共度浪漫夜晚，也有人選擇網路交友一夜情。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，不少年輕人利用節慶增加發生關係的機會，但千萬不要為了短時間衝動付出一輩子代價。他提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。

據台灣疾管署統計2023年愛滋新確診人數為940例、65歲以下梅毒病例數為8277例、淋病則為8204例。

黃高彬說，在感染科醫師的眼中「七夕不是個好節日」，不少10多歲年輕人，因一時無聊或好奇，選擇透過交友軟體等與網友發生性關係，不安全性行為增加感染淋病、梅毒、疱疹等。

黃高彬說，曾遇過年僅16歲的少女，認識同校的學長後，學長即把女生約到家中，想要發生性關係，當下女生也不敢反抗，兩人發生關係後，少女下體不時出現惡臭，來到診間就醫時，褲子一脫下來，整個診間都充斥著惡臭味，下體皮膚像是腐爛般相當恐怖，少女因不曉得學長的交友狀況，僅一次的性行為就染上性病。

黃高彬說，辨別性病的外觀表現，雖然需要受過嚴苛的專業訓練，才能一眼辨別，但民眾仍可透過簡單的方式觀察，保護自己。

如果是曾感染過「陰部疱疹」的患者，皮膚會出現橢圓形、圓形疤痕，男性多出現在生殖器，女性多在大小陰唇或是陰道開口附近出現疤痕，疤痕多呈現淡粉紅色。

黃高彬表示，陰部疱疹也就是俗稱的生殖器疱疹，常見是由第二型單純疱疹病毒（HSV-2）引起，只要感染過疱疹病毒，體內終身都會潛伏著疱疹病毒，當身體狀況不好、免疫力不佳，感染他人的機率就會提高，只要透過「接觸」，如接吻、摸到感染者傷口等，疱疹病毒就可能穿過皮膚，順著神經系統移動，潛伏在體內，等待免疫系統不佳時爆發。

若曾感染過淋病，患者不時會分泌「白色」或「淺綠色」的分泌物，且分泌物會帶有類似膿瘍的臭味，由於一般人沒有經驗罹病的經驗，很難區分白色或是淺綠色的分泌物，是一般的細菌感染，還是淋病所致。

梅毒患者的生殖器會有「硬性下疳」的表現，如果會陰部或是生殖器上有小顆且硬硬凸起物，同時伴隨臭味，黃高彬說，摸到硬物又聞到臭味，一定要「馬上離開」。他強調，即使性行為過程「全程戴套」且過程並不劇烈，可達到保護效果，但是仍不能保證100％不會感染。

「很多人甚至連對方底細都不清楚」黃高彬感嘆，不少人還是在與對方發生幾次關係後，才被對方告知有感染性病，實在是很悲慘。網路交友沒有關係，但是要進一步發展前應該先了解，不要為了短時間的衝動，付出一輩子的代價。

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