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為什麼要當醫師？ ICU醫師陳志金：為了幫母親報仇

記者沈能元／台北即時報導
在臉書上擁有30萬粉絲追縱的醫師陳志金於臉書分享「有人問我，為什麼要當醫師？」，他說，「為了報仇！」。圖為阿金醫師過去出席分享在ICU用血救人的經驗。（本報資料照片）
在臉書上擁有30萬粉絲追縱的醫師陳志金於臉書分享「有人問我，為什麼要當醫師？」，他說，「為了報仇！」。圖為阿金醫師過去出席分享在ICU用血救人的經驗。（本報資料照片）

ICU醫師陳志金常在臉書分享生活點滴，22日陳志金分享「有人問我，為什麼要當醫師？」，他說，「為了報仇！」，相信大家都會被這個答案嚇到。陳志金說，34年前，當時他還在讀高中二年級，17歲的他，面對母親的突然逝去，心中的念頭，真的就是「我要報仇！」；當時因家裡貧困，母親等了2年，才終於等到心臟手術的機會，但在住院準備時，卻在手術前一天猝死，他因正在考試，錯過了見她最後一面的機會。

陳志金家人因對母親病情也都完全不瞭解，陳志金當時，心中除了「內疚自責」，還有滿滿的「恨意」，當得知自己有機會念醫學系時，雖然不是一開始的心願，但也接受了中學校長的安排，心裡盤算的就是，「有一天，當了醫師，一定要回來查個落石出」，一定要讓負責的醫師和醫院「付出代價」，為母親報仇。

陳志金說，但等到自己當了醫師，才知道，原來醫療其實充滿著不確定性，病人突然的離開，醫師也是很難過，也不是故意要害他的，自己就比較釋懷；但家屬心中的遺憾、內疚、自責，也是需要被幫助的。於是，這些年來，他奉行信念就是:「救病人，也要救家屬」。

「為的是，不再有人，發生跟我一樣的遺憾。」 陳志金說，做這些事，不只是在解救家屬，也是在解救當年17歲的自己。

網友紛紛留言，「阿金醫師的人生歷練，可以演一齣連續劇感人肺腑，台灣有您真好（正能量）」、「這個仇報的好，讓台灣人有你的大愛，感恩你的一切善行」、「良醫典範」。

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