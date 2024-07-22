81歲拜登宣布退選 年齡真的是最大問題嗎？

拜登決定退選，健康因素是主因，81歲高齡已不再適合從政。(美聯社)

今日國際焦點，全都是美國總統拜登 （Joe Biden）宣布不再爭取連任，退出今年的美國總統大選 。早在四年前，就有人認為他年紀已大，不應該投入激烈的選戰。面對民眾退選呼聲不斷高漲，競選團隊21日正式宣布，放棄爭取連任。

年紀大真的是拜登的問題嗎？面對輿論壓力，拜登投下退選震撼彈的主因是健康因素。台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，從拜登從政四年來的表現，以及近日在鎂光燈前的脫序行為，包括忘記事情的頻率、走路不穩易跌倒、有語言障礙等，疑似有失智症前兆。

陳亮宇認為，國家元首身負最大的行政權力，言行舉止要合宜，但是拜登在許多正式場合中，都出現失言與異常行為，場面一度尷尬，引發各方熱議。另外，對人際關係的掌控也不精準，例如把烏克蘭總統澤倫斯基 叫成「普亭」、稱賀錦麗為「川普」。

今年81歲的拜登，相較於其他同年齡的長者，陳亮宇表示，身體狀況表現比起來較差。他以前總統李登輝為例，罹患糖尿病，又裝了血管支架，90歲時還手術切除約25公分的結腸，術後狀況良好。李登輝長壽又健康，即使年逾90，思考仍極為縝密，全有賴於規律的運動、養生作息。

李登輝是「健康老化」的最佳例子，定期接受健康檢查、積極控制糖尿病、保持人際關係互動。陳亮宇說，要為健康打底，不讓自己顯老或提早衰老，應該要從三個面向做起：

1.控制慢性病：定期量血壓與體重、戒菸酒，以及均衡飲食，並定期健康檢查，控制慢性病帶來的不良影響與併發症。

2.維持身體機能：保持規律運動，包括充足睡眠，維持身心健康，也幫助自己能自理生活。

3.認知訓練：增加人際互動的機會，保持學習新事務的熱忱，多讓大腦接受外來刺激，有助於預防失智。