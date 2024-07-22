我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨衝刺…拜登陣營已讓賀錦麗動用9600萬元資金

毅然決定退出連任競選 世界多國領袖推崇拜登治績

81歲拜登宣布退選 年齡真的是最大問題嗎？

記者廖靜清／台北即時報導
拜登決定退選，健康因素是主因，81歲高齡已不再適合從政。(美聯社)
拜登決定退選，健康因素是主因，81歲高齡已不再適合從政。(美聯社)

今日國際焦點，全都是美國總統拜登（Joe Biden）宣布不再爭取連任，退出今年的美國總統大選。早在四年前，就有人認為他年紀已大，不應該投入激烈的選戰。面對民眾退選呼聲不斷高漲，競選團隊21日正式宣布，放棄爭取連任。

年紀大真的是拜登的問題嗎？面對輿論壓力，拜登投下退選震撼彈的主因是健康因素。台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，從拜登從政四年來的表現，以及近日在鎂光燈前的脫序行為，包括忘記事情的頻率、走路不穩易跌倒、有語言障礙等，疑似有失智症前兆。

陳亮宇認為，國家元首身負最大的行政權力，言行舉止要合宜，但是拜登在許多正式場合中，都出現失言與異常行為，場面一度尷尬，引發各方熱議。另外，對人際關係的掌控也不精準，例如把烏克蘭總統澤倫斯基叫成「普亭」、稱賀錦麗為「川普」。

今年81歲的拜登，相較於其他同年齡的長者，陳亮宇表示，身體狀況表現比起來較差。他以前總統李登輝為例，罹患糖尿病，又裝了血管支架，90歲時還手術切除約25公分的結腸，術後狀況良好。李登輝長壽又健康，即使年逾90，思考仍極為縝密，全有賴於規律的運動、養生作息。

李登輝是「健康老化」的最佳例子，定期接受健康檢查、積極控制糖尿病、保持人際關係互動。陳亮宇說，要為健康打底，不讓自己顯老或提早衰老，應該要從三個面向做起：

1.控制慢性病：定期量血壓與體重、戒菸酒，以及均衡飲食，並定期健康檢查，控制慢性病帶來的不良影響與併發症。

2.維持身體機能：保持規律運動，包括充足睡眠，維持身心健康，也幫助自己能自理生活。

3.認知訓練：增加人際互動的機會，保持學習新事務的熱忱，多讓大腦接受外來刺激，有助於預防失智。

拜登 美國總統大選 澤倫斯基

上一則

冬病夏治 三伏貼增免疫力 減少呼吸道過敏

下一則

大暑熱到爆 高溫防曝曬 中醫師呼籲「養心」

延伸閱讀

毅然決定退出連任競選 世界多國領袖推崇拜登治績

毅然決定退出連任競選 世界多國領袖推崇拜登治績
民主黨衝刺…拜登陣營已讓賀錦麗動用9600萬元資金

民主黨衝刺…拜登陣營已讓賀錦麗動用9600萬元資金
拜登退選登熱搜「把他趕下台」疑影射習近平 文章遭下架

拜登退選登熱搜「把他趕下台」疑影射習近平 文章遭下架
從川普遇刺 到拜登確診又退選 驚奇8天改變2024

從川普遇刺 到拜登確診又退選 驚奇8天改變2024

熱門新聞

台灣腦庫協會理事長謝松蒼表示，因致病機轉不同，非典型巴金森氏症病人使用巴金森氏症藥物療效有限，亟需病人捐腦作為研究、開發藥物救治患者，「對於腦庫是很珍貴的資源。」（本報資料照片）

鄭佩佩捐腦 醫：非典型巴金森氏症是腦庫珍貴資源

2024-07-20 04:44
超慢跑推廣人徐棟英（左二）。(記者蘇健忠／攝影)

跑友靠超慢跑半年減30公斤 達人4訣竅4回饋一次看

2024-07-13 02:40
優格富含維生素A、E、B和葉酸、菸鹼酸，可預防血管阻塞。（ 圖╱123RF）

4種方法 6類食物 有助排毒

2024-07-18 02:05
7月15日為初伏第一天，中國媒體提醒，一些不正確的養生觀念可能反而傷身。（中新社）

入伏多出汗可祛濕？多喝綠豆湯消水腫？小心養生變養病

2024-07-15 06:19
醫師廖本立說明，這名年輕男病患硬腦膜下出血位置（紅圈處）。（澄清綜合醫院平等院區提供）

20多歲男不菸不酒竟「年輕型腦出血」 醫曝：與這3習慣有關

2024-07-16 04:58
身心科醫師卓以平說明，56歲張姓婦人飽受頻尿之苦，最後找上身心科才被診斷是自律神經失調。(記者趙容萱／攝影)

56歲婦1天頻尿36次 原因竟是老公退休後太黏人壓力大

2024-07-16 21:30

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求