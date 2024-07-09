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夏季中暑頻傳 醫籲：煮菜、逛菜市場小心悶濕環境

記者廖靜清／台北即時報導
每年7、8月是中暑的高峰期，醫師提醒民眾多注意高溫及悶熱環境所產生的「熱傷害」。（本報資料照片）
每年7、8月是中暑的高峰期，醫師提醒民眾多注意高溫及悶熱環境所產生的「熱傷害」。（本報資料照片）

台灣連日高溫，即使下起午後雷陣雨，一樣高溫悶熱，熱傷害案例頻傳。日前，傳統市場有多位民眾因太熱身體不適送醫，台北榮總急診部災難醫學科主任黃獻皞表示，當身體的散熱機制變差，汗水排不出去，導致體熱蓄積而引起「暑熱」，就會影響大腦運作，出現頭痛、眼花、噁心等症狀。

衛福部每日公布熱傷害就診統計人次，7月截至7日止，總計已累積329人次，對照去年7月總計887人次，估計將大幅超過。各地氣溫屢創新高，黃獻皞說，預防中暑的關鍵，就是「多喝水」，不論待在室內外，或是從事的活動、運動程度，都要隨時補充適量的水分，不可等到口渴才補充水分。

當感到口渴時，可能已經是「微脫水」狀態，在暑氣逼人的夏天，排尿量減少、小便顏色變深、覺得很熱卻沒有流汗，小心都是缺水的警訊。黃獻皞強調，若身體持續過熱，要注意體溫調節機制失常，當體溫超過40°C（104℉），一定要盡速降溫，避免引發暈眩、昏迷、休克等，會有生命危險。

黃獻皞提醒，夏天潮濕悶熱，即使溫度沒有很高，但濕度過高一樣會帶來熱傷害。以傳統菜市場的中暑案件為例，因為室內空間沒有抽風設備，各種熱氣襲來，完全不通風，就像在一個大烤爐內。老人家因為皮膚汗腺萎縮，調節溫度能力較差，特別容易中暑。

另外，家中廚房、乾洗店也是很容易中暑的地方，黃獻皞強調，熱傷害的急救步驟，首先是降溫，將患者移至陰涼通風處，在大動脈處冰敷或沖水，包括頸部、腋下和鼠蹊部，等到恢復意識後，可以補充水分或電解質飲料。

中暑不一定是在大太陽底下，被曬到水分流失、排汗困難，暴露在高溫、沒有風的環境也會傷害體溫調節系統。黃獻皞表示，適時休息、適當補充水分，多留意身體是否出現頭暈、頭痛、疲倦、噁心、疲倦等中暑的前兆。

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