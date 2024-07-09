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連日高溫 急診醫揭「熱中暑」最可怕：死亡率逾3成

記者劉懿萱／新北即時報導
近日連日高溫，新北從6月22日至7月4日為止，有33人因熱症候群就醫。（聯合報系資料照）
近日連日高溫，新北從6月22日至7月4日為止，有33人因熱症候群就醫。（聯合報系資料照）

近日連日高溫，新北從6月22日至7月4日為止，有33人因熱症候群就醫。亞東醫院急診醫師張閎斌指出，因熱急症前來急診民眾數不斷上升，熱傷害急症可分為熱中暑、熱水腫、熱痙攣、熱暈厥及熱衰竭5種，其中熱中暑最嚴重，因體溫調節功能失效，核心體溫逾40.5℃（104.9℉），引發躁動、迷糊、抽搐和昏迷，延遲治療恐導致永久性損傷，死亡率逾30%。

張閎斌說，人體會通過輻射、傳導、對流和蒸發等方式來維持體溫恆定，但當外界溫度高於體溫時，輻射、傳導、對流這些散熱方式失效，加上高濕度，透過出汗散熱效率也降低。因此在高溫、高濕度環境下，可能會出現各種熱傷害。建議民眾避免在強烈陽光下長時間活動，隨時補充水分，穿著寬鬆、透氣且淺色的衣物，保持良好的空氣流通。

張閎斌說明，在急診醫學熱傷害急症可區分為5種，第一是熱中暑，是熱急症中最嚴重的一類，指的是人體的體溫調節功能失效，核心體溫升高逾40.5℃，引發中樞神經系統障礙，症狀包括躁動、迷糊、抽搐和昏迷等，若延遲治療，可能會導致永久性損傷，且死亡率較高。

第二是熱水腫，常發生在手或腳，尤其是老年人經過長時間交通旅途後，或從寒冷環境回到溫暖地區的年輕人，皮膚血管擴張和組織液滯留所致，通常幾天內會消退，建議可抬高腿部並穿彈性襪以促進回流；第三則是熱痙攣，好發於濕熱環境下劇烈運動的人，大量出汗導致水分和電解質流失，腿部、肩膀或腹部抽筋，可持續達15分鐘，出現小腿痙攣，可抓住腳趾向上翹，腳跟下蹬，同時伸直膝關節，如抽筋持續不止盡快送醫。

另外，第四是熱暈厥，在熱環境中長時間站立，下肢靜脈血液滯留引起姿勢性低血壓。只需將患者移至陰涼處平躺並補充水分，短暫休息後症狀會很快消失；最後則是熱衰竭，常見於高溫環境、空氣不良而大量流汗，使水分和電解質流失，頭暈頭痛、噁心嘔吐、皮膚濕冷、虛弱、脈搏快而弱、姿勢性低血壓、暈倒和視力模糊，體溫不超過40°C，意識清醒，可將患者移到陰涼處平躺，補充運動飲料，降溫後迅速送醫。

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