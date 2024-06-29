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輕度脂肪肝會清除B型肝炎 中山大學揭密：1情形仍惡化

記者宋原彰／高雄即時報導
中山大學副校長、代謝異常脂肪肝卓越研究中心主任兼大會主席余明隆指出，全球約有四分之一的人具脂肪肝，是最常見的慢性肝病。（中山大學提供）
中山大學副校長、代謝異常脂肪肝卓越研究中心主任兼大會主席余明隆指出，全球約有四分之一的人具脂肪肝，是最常見的慢性肝病。（中山大學提供）

台灣40歲以上的成人近半數罹患代謝異常脂肪肝！高雄中山大學29日舉辦亞太肝臟研究學會脂肪肝主題研討會，副校長、代謝異常脂肪肝卓越研究中心主任余明隆指出，台灣40歲以上成人高達40%至50%有脂肪肝，但研究發現，稍微肥胖、輕度脂肪肝的人，可促進B型肝炎清除，若同時有代謝異常，則反而會引起肝病惡化。

余明隆表示，脂肪肝的成因，是由於肝臟接收的脂肪過多，以及胰島素阻抗相關的代謝不良或不完全所造成的脂肪堆積，形成惡性循環，脂肪堆積也會造成氧化壓力與肝臟發炎，長期下來可能會導致肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。近20年來，因社會型態與飲食習慣西化，罹患脂肪肝的中小學生數亦逐年上升。

「代謝異常脂肪肝的第一死因不是肝病，而是心血管疾病。」余明隆解釋，造成代謝異常脂肪肝的因素十分複雜，以非酒精性引起的肥胖最多，但也會與B型肝炎、C型肝炎等病毒性肝炎交互作用，還有血壓、血脂、血糖三高，以及代謝症候群，都與脂肪肝相關而互為因果，也很容易導致糖尿病與心血管疾病。

余明隆說「脂肪肝其實與很多癌症相關，這在過去是比較少見的」，建議定期做腹部超音波健康檢查，才能及早發現，由於70%的脂肪肝患者都與肥胖相關，如果能減掉現階段體重的5%至10%，就能明顯降低肝臟脂肪堆積與發炎程度；若能減重10%以上，甚至還能逆轉肝纖維化。

研究發現，B型肝炎患者有3成具脂肪肝，C型肝炎患者則有4至5成具脂肪肝，脂肪肝者有C型肝炎，病程會更嚴重，C型肝炎病人有脂肪肝，病程也會更嚴重，兩者互相影響、加重；但在B型肝炎卻不同，研究發現稍微肥胖、有輕度脂肪肝的人，可促進B型肝炎清除，也較不會有肝硬化和肝癌，兩者會互相拮抗。但若是等到脂肪肝程度加重、代謝異常明顯時，對B型肝炎病程還是會互相加重。

余明隆坦言，在脂肪肝領域，比起歐美國家，臺灣大概晚了10年才開始變得顯著，脂肪肝罹病率與發生率逐年上升，也有越來越多人產生肝纖維化及肝癌。以美國而言，脂肪肝已經變成肝硬化、肝癌及需要肝臟移植的主要病因。「如果臺灣沒有好好控制，可能在10到20年後，也會走向這條路。」

心血管疾病 癌症 三高

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