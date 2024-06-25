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台飆極端高溫6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

記者廖靜清／台北即時報導
進入夏天，近日天氣炎熱，屢屢出現極端高溫，注意熱傷害。（本報資料照片）
進入夏天，近日天氣炎熱，屢屢出現極端高溫，注意熱傷害。（本報資料照片）

進入夏天，台灣近日天氣炎熱，屢屢出現攝氏38度（華氏100.4度）極端高溫，中央氣象署持續發布高溫資訊。衛福部統計，今年6月至23日止，台灣已經有413人因為熱傷害就醫。書田診所家庭醫學科醫師康宏銘表示，身體散熱、排汗不及，就會造成身體熱力失調的情形，導致熱衰竭、熱中暑。

康宏銘說，上午10點至下午3點，日曬強烈、紫外線強，這段時間最好不要外出，避免曝露在陽光下。近日午後雷陣雨頻繁，濕度也會影響身體的散熱效率，濕度增大，亦會增加體感溫度，所以正中午的高溫、下雨前要特別留心熱傷害。

任何人都有可能會發生熱傷害，康宏銘提醒，老年人、嬰幼兒、慢性病患者、身體虛弱者、精神或心血管治療藥物使用者，是六大高危險族群，應避免久處於高溫環境。而經常在外曝曬的戶外工作者、運動員也要留意，多補充水分及電解質，降低熱傷害發生的風險。

康宏銘呼籲，要特別注意高危險族群，老年人因皮膚汗腺萎縮，比較不容易排汗；嬰幼兒的汗腺尚未發育完全，高溫下汗液排不出來。高血壓、糖尿病、腎臟病、心臟疾病患者的器官已出現損傷，高溫易使病情加重，甚至引發心臟衰竭。

另外，感冒藥的抗組織胺成分會影響排汗功能，精神科或心血管治療藥物也會影響身體散熱機能，服用者更要注意防曬和避暑。

當氣溫上升時，人體會將血液加強運送到皮膚、產生汗液、進行散熱，但是當體溫升高至超過體溫調節所能負荷的程度，這套生理機制就會失衡，產生熱衰竭、熱中暑。康宏銘強調，若不及時處理，會導致橫紋肌溶解症、高血鉀、腎衰竭等，甚至死亡。

如果發現身邊親友有頭暈、頭痛、嘔吐、疲倦、嗜睡、心跳加速等症狀，小心是熱傷害的前兆。掌握「先降溫、再送醫」原則，盡速將患者移至陰涼處、除去多餘衣物、用冷水或冷毛巾擦拭，並少量補充水分，再緊急送往醫院救治。

高溫 高血壓

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