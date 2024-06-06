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開口笑打呵欠 嘴突打不開張嘴就痛 小心顳顎關節症候群

記者周宗禎／台南即時報導
開口笑打呵欠嘴突打不開張嘴就痛，小心顳顎關節症候群。（李偉廷提供）
開口笑打呵欠嘴突打不開張嘴就痛，小心顳顎關節症候群。（李偉廷提供）

最近常有人只是開口大笑、打個呵欠、吃到堅韌食物，「就突然嘴巴打不開、要咬東西吃會很痛」，甚至一張嘴就痛，且耳鳴、頭痛。台灣奇美醫院口腔顎面外科主治醫師李偉廷指出，這可能是顳顎關節疼痛或稱顳顎關節症候群。

李偉廷6日舉辦公益演講會。提到最近常發生的案例，很多只是因為突然張大口，例如打呵欠或是吃食物，就會突然出現上述狀況。有些人隨著時間症狀會慢慢緩解，但是有些病人往往疼痛超過1到2個月，甚至變成慢性疼痛。

李偉廷表示，原本顳顎關節內關節盤與關節頭活動自如，但當控制關節盤肌肉過於緊繃，會使關節盤前置型錯位，產生活動障礙，開口受限。症狀往往是耳朵前側或下顎骨後緣開口就痛、進食沒力，想用力咬痛，也可能耳鳴、頭痛、咬肌（嘴邊肉、腮幫子區）痠痛腫脹。

健保資料庫顯示，顳顎關節症候群病人節節升高，幾乎每4人就會有1人有這類疾病，有些合併有咬肌痠痛，有些會轉移到肩頸痠痛。

李偉廷說，目前並沒辦法確定什麼樣的人會有這種病，但某些特定族群例如壓力、失眠、夜間磨牙、緊咬等種種原因的人容易發生。所以平時應適當運動、舒緩壓力。

「顳顎關節症候群的治療，咬合板治療很重要。」李偉廷說，顳顎關節症候群除較常見的關節盤錯位，有些甚至造成關節盤穿孔，還有些人可能因免疫導致類風濕性關節炎，或年紀較大產生退化性關節炎，這些都可統稱顳顎關節症候群。

顳顎關節症候群常需初步環口攝影、甚至電腦斷層或核磁共振檢查，確認發炎、關節頭皮質骨破壞程度。關節炎可能造成慢性疼痛、關節頭不斷吸收，嚴重快速吸收會造成前牙開咬。要以藥物控制搭配熱敷跟改變生活習慣調整。

李偉廷說，平時保養避免張大口進食、打呵欠，避免吃太硬或太韌食物，養成規律運動習慣，如果疼痛超過1個月，口腔顎面外科醫師會幫病人印模製作咬合板，每晚配戴咬合板舒緩病人關節。

藥物治療、配戴咬合板是第一線治療方法，但長期用藥可能有腸胃道不適、嗜睡等副作用，而咬合板需先印模，幾周製作，配戴咬合板可能需1至3個月才看到療效。

李偉廷說，目前研究顯示，立即使用關節沖洗，有助較快緩解疼痛及張口受限，另有研究指出每2至4周關節沖洗及視情況添加玻尿酸（自費）注射，有助關節頭骨吸收緩解，甚至皮質骨可能再生。

奇美醫院引進顳顎關節內視鏡手術，幫助解決長期疼痛問題。不過李偉廷說，儘管有進步手術方式，生活習慣改變及規律配戴咬合板，仍是治療及預防顳顎關節障礙症復發基礎。

李偉廷提醒民眾，如果出現嘴巴張不開、張口疼痛、咬合沒力等症狀，應立即找專科醫師檢查。若有顳顎關節症候群，務必調整生活習慣，配戴咬合板，避免疼痛再發。

開口笑打呵欠嘴突打不開張嘴就痛，小心顳顎關節症候群。（李偉廷提供）
開口笑打呵欠嘴突打不開張嘴就痛，小心顳顎關節症候群。（李偉廷提供）
開口笑打呵欠嘴突打不開張嘴就痛，小心顳顎關節症候群。（記者周宗禎／翻攝）
開口笑打呵欠嘴突打不開張嘴就痛，小心顳顎關節症候群。（記者周宗禎／翻攝）
開口笑打呵欠嘴突打不開張嘴就痛，小心顳顎關節症候群。（李偉廷提供）
開口笑打呵欠嘴突打不開張嘴就痛，小心顳顎關節症候群。（李偉廷提供）

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