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立院衝突韓國瑜被推擠腰傷 醫師：強化核心是最好的護腰

記者廖靜清／台北即時報導
立法院爆發藍綠肢體衝突，韓國瑜推擠之中傷了腰。（聯合報系資料照片）
立法院爆發藍綠肢體衝突，韓國瑜推擠之中傷了腰。（聯合報系資料照片）

日前台灣立法院進行「國會改革法案」攻防戰，藍綠爆發數波激烈衝突，立法院長韓國瑜受到波及，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷證實韓國瑜腰部貼了膏藥，而前立委郭正亮也驚爆「韓國瑜負傷嚴重」。一般人如何避免腰部受傷？桃園長庚醫院體適能中心主任林瀛洲說，強化核心是最好的護腰保養，身體肌群力量不夠，使脊椎承受過多壓力，不僅容易腰痛，也可能因外力碰撞造成軟組織受傷。

韓國瑜需要長時間站著主持會議、坐著研讀法案，超級傷腰。林瀛洲表示，有85%的腰背痛患者是屬於機械性下背痛，原因是身體結構不夠強壯，失去穩定性。以運動員為例，經常有肢體接觸、推擠和碰撞，日常訓練中會加強核心肌群，提高整體平衡力、更有力地支撐全身。現代人經常久坐，再加上長期坐在電腦前的姿勢，讓人慣性駝背。

對於立委指出韓國瑜腰部受傷，貼了膏藥消炎止痛，林瀛洲說，這只能暫時減緩疼痛，應就醫診斷找出是肌肉、韌帶還是肌腱受損，亦或是坐骨神經痛，解決根本原因。有關腰痛，輕則感到不舒服，重則影響走路、站立，若是軟組織反覆損傷，可能變成慢性腰痛。

日常該如何保養腰部？林瀛洲建議，養成規律運動強化核心肌群、維持肌肉質量，重新找回結構平衡，到保護腰背、脊椎的效果。核心肌群能夠穩定軀幹，幫助矯正體態，自然而然姿勢端正，不易產生腰痛、背痛、肌肉痠痛等症狀。林瀛洲強調，如果腰部受過傷，更應該適量運動使肌肉放鬆，改善緊繃和痠痛情況。

BOX 腰部痠痛該怎麼緩解

1.肌肉拉傷：可熱敷促進血液循環，適用長時間姿勢不良的疲勞性損傷。

2.關節扭到：冰敷止痛，緩解患部發炎反應，減少腫脹。

韓國瑜 國民黨 關節

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